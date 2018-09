Intensifica COMAPA limpieza en pluviales.

Por: Redacción.

Las cuadrillas del organismo rector del agua potable y alcantarillado intensificaron sus labores de limpieza en pluviales de la ciudad, con la finalidad de evitar encharcamientos en las colonias y fraccionamientos.

El Gobierno Municipal, por instrucciones de la presidente Maki Ortiz, a través de la COMAPA de Reynosa, mantiene permanentes trabajos de mantenimiento en las líneas generales de drenaje, pozos de visita y pluviales.

Entre las acciones realizadas por las cuadrillas, destacan las hechas en el libramiento María J. González, también conocida como Luis Echeverría; estas mismas acciones se hicieron en la calle Benito Juárez, ambas en la zona Centro.

En el sur de Reynosa, los trabajos se enfocaron en el acceso Victoria, cuyas labores de limpieza de pluviales impactarán de manera positiva a sectores como la Carlos Cantú, Benito Juárez y la Marte R. Gómez.

EXHORTO A NO TIRAR BASURA A LA VÍA PÚBLICA

La COMAPA de Reynosa pide a los ciudadanos no tirar basura a la vía pública para no tener taponamientos en las alcantarillas y en los pluviales, con ello se contribuye a evitar los brotes de aguas residuales o encharcamientos en la ciudad.