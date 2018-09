Intensifica COMAPA labores de limpieza y sondeo en líneas de drenaje.

Por: Redacción.

Las cuadrillas de limpieza y Vactor de la COMAPA de Reynosa intensifican sus labores en las líneas generales de drenaje en las colonias y fraccionamientos de la ciudad, mejorando el servicio en los hogares y, además, asegurando que en esta temporada de lluvias no se tapen las alcantarillas.

Para evitar los taponamientos, el exhorto de la comisión municipal del agua a los ciudadanos va en dos vertientes: el de no tirar basura a la vía pública y el de no levantar las tapas de los drenajes cuando se presente lluvia.

El Gobierno Municipal, por instrucciones de la presidente Maki Ortiz, a través de la COMAPA de Reynosa, es el de mantener estrecho trabajo en unidad con los ciudadanos, atendiendo de manera efectiva al llamado para dar mantenimiento preventivo y correctivo a las líneas de drenaje, colectores y subcolectores.

En la colonia Mano con Mano, se realizaron los sondeos, con el Vactor 1, en la línea de la calle Guelatao con Diana Laura Riojas y la Manuel Cavazos Lerma, logrando bajar los niveles de las aguas residuales en beneficio de los vecinos.

En la colonia La Amistad, el Vactor 9 sondeó las líneas generales de las calles 12 de Octubre con 16 de Septiembre, Vía Pemex y Reynosa, calle 14 y Tercera con Francisco I. Madero, esta última ya en espacio de la colonia La Presa.

Semejantes acciones por parte de la COMAPA se realizaron en las calles 1 de Enero, bulevar Acapulco y Argentina y avenida Tecnológico, entre Julio Verne y Octavio Paz, en las colonias 15 de Enero, Ampliación Rodríguez y Tecnológico, respectivamente.

En caso de brotes de aguas negras, los ciudadanos pueden marcar los números 909-2200 y 073 del CIAC o bien, en Internet en www.comapareynosa.gob.mx en el link “CIAC en línea”.