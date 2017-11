Iniciará operativo para revisar motocicletas ahora en Tampico.

Por: Norma Sánchez

Tampico Tamaulipas., 23 de noviembre de 2017. En breve dará inicio en Tampico el operativo para la revisión de documentación de motocicletas, tal y como se viene haciendo en otros municipios de la zona sur de la entidad como Madero y Altamira, donde se han decomisado unas 150 unidades de este tipo.

Alejandro Beaven Magaña, delegado de la Policía Estatal Acreditable en la zona sur de Tamaulipas, informo que se está trabajando de manera coordinada también con Transito para con ello evitar que más delitos se registren.

“Ya empezamos a trabajar en legalizar motocicletas un operativo para que la motocicletas estén legalizadas porque un común denominador es que las motos son sin placas, es muy fácil robar unidades y posteriormente usarlas para otros ilicitos”.

Enfatiza además que el interés principal no viene a ser recaudatorio y así lo han hecho saber.

“No interesa la recaudación pero no va por ahí, es un iniciativa que moví desde que llegue, se metió a la agenda, si no lo habíamos hechos es porque había mucho que hacer, entramos a Altamira, Madero y sigue Tampico, lo que queremos es que las motos sean derechas, hemos trabajado con tránsito, nos ha servido para hermanarnos y queremos buen resultado, no queremos quitar las motos queremos que la gente ande derecha, van 150 en dos municipios”, destaca Beaven Magaña.

El decomiso de la unidad se hará si no comprueban la propiedad los conductores como se ha estado haciendo, “el problema es que como mucha gente no reporta sus motos no están registradas en el Repuve pues es difícil comprobar si no está dada de alta, pero si es robada hay un delito que seguir”.