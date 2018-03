Inicia Operativa Semana Santa 2018 en la Heroica Cd. Mier.

Al iniciar el periodo vacacional de Semana Santa la Administración Municipal 2016-2018 de la H. Cd. Mier, dirigida muy atinadamente por el Lic. Roberto G. González Hinojosa en coordinación con el departamento de “Dirección de Tránsito y Vialidad” pusieron en marcha el operativo de Semana Santa 2018 apoyados por “Protección Civil”, Ejercito mexicano, Policía Federal División Caminos, Policía Estatal y por paramédicos, enfermeras de las Jurisdicción Sanitaria # 9 contando también con una ambulancia del Centro de Salud para el auxiliar en cualquier incidente.

Es para mí de gran importancia la seguridad de los mierenses y visitantes que acudan a disfrutar en compañía de sus familias de las áreas de esparcimiento que se prepararon con anterioridad en las riveras del “Rio Álamo” y “Presas las Blancas”en el cual podrán encontrar juegos, resbaladeros, columpios, cancha de voleibol playero, techumbres con asador y mesas de concreto.

Jaime García Garzaresponsable de “Protección Civil” dio a conocer las recomendaciones para evitar cualquier accidente las cuales son que los padres de familia no dejen a sus hijos solos, no introducirse al agua después de haber ingerido alimentos al menos que haya pasado una hora, tener precaucione con los repíteles y animales ponzoñosos, no dejar fogatas encendidas.

Agrego que en caso de que ocurriera algún accidente lo recomendable es mantener la calma y no intervenir avisando a los paramédicos para que sean ellos quienes realicen las labores de auxilio.

Por ultimo dijo que el numero para cualquier emergencia es todo el país es el 911 que está funcionando las 24 horas del día los 365 días del año o el celular de Protección Civil Municipal (897) 107 0388