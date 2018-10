Inicia la recuperación de Río Bravo: Carlos Uivarri.

“Exigiré a nuestro honorable Cabildo y a mis colaboradores en el Ayuntamiento, una entrega total en el desempeño de sus funciones, les pediré que trabajen con honorabilidad, responsabilidad, transparencia y con total apego a nuestras leyes y reglamentos”.

Río Bravo, Tamaulipas.- Frente al Palacio Municipal ante una concurrida asistencia ciudadana, rindió protesta como Presidente Municipal, el Licenciado Carlos R. Ulivarri López, acompañado del honorable Cabildo para el periodo 2018-2021 y del Ingeniero Raúl García Vivián, quien asistió con la representación del Gobernador del Estado, Licenciado Francisco García Cabeza de Vaca.

Desde temprana hora habitantes de los sectores populares, área rural y el poblado de la Villa de Nuevo Progreso, empezaron a congregarse en el exterior del edificio del Ayuntamiento.

En punto de las 15:30 horas, se llevó a cabo una ceremonia religiosa encabezada por el Obispo de Matamoros, Eugenio Lira Rugarcía, dónde se elevó una oración para pedir por el nuevo Gobierno y la Paz en la ciudad de Río Bravo.

Poco después de las 19:00 horas, dio inicio al acto protocolario, en presencia de representantes de los tres órdenes de gobierno.

Al comparecer ante los invitados especiales y sociedad presente, el Licenciado Ulivarri López, dijo, “Los que me conocen saben que soy hombre de palabra, hoy empezaremos a construir un mejor presente y un próspero futuro de la mano de ustedes y con un diálogo franco y directo con el gran aliado de Río Bravo, el Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional de Tamaulipas”.

Ulivarri López, agradeció a su familia por el respaldo brindado y en especial a quién inspiró la lucha por éste cambio que Río Bravo necesita, su difunto hijo, Luis Carlos Ulivarri Hernández.

“Tendría que agradecer a mi madre, por enseñarme a no rendirme jamás, a ser una buena persona, un buen esposo y un buen padre de familia, así mismo al motor que impulsa mi vida y que hoy no está conmigo físicamente, te digo lo logramos hijo; a mi esposa Leticia a mis demás hijos y nietos les digo no les voy a fallar”.

El Presidente Municipal de la administración 2018-2021, se comprometió ante todos los asistentes a realizar un plan municipal de desarrollo, de la mano con la Sociedad Civil, algo nunca antes hecho en la historia de Río Bravo.

Cabe destacar, que por parte de la administración saliente, sólo estuvieron presentes las regidoras Margarita García Martínez, Claudia Chapa Martínez y Elsa Ruth Cruz Maldonado así cómo Juan José Ibarra Pérez y Manuel Alejandro Villa López.