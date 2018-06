“IGNORAN” AGRICULTORES A “EL CALABAZO”.

Por: Felipe A. López Herrera

Es lamentable observar como el proyecto Político del Candidato de la Alianza “Juntos Haremos Historia” Héctor Joel Villegas “EL CALABAZO” prácticamente “VA EN PICADA”, más aún como quién dice en LA RECTA FINAL.

Después de aproximadamente 2 meses y medio de andar en campaña, “EL CALABAZO” se dio cuenta que sus aspiraciones de ocupar un curul en el Congreso de la Unión, (al menos aquí en el municipio) era IMPOSIBLE, creyendo de manera “ILUSA” en que sus “Amigos” los AGRICULTORES, lo ARROPARÍAN, pero no fue así, quedando de manifiesto el RECHAZO, durante su ESTANCIA en el evento organizado con motivo del “Día del Agricultor” hace días allá en oficinas de INIFAP, en donde a pesar de haberse dado cita un importante porcentaje de AGRICULTORES de la Región, el Candidato de la Alianza MORENA-PES-PT, prácticamente fue ¡IGNORADO! Se le vio muy solitario y PENSATIVO en una “SOLITARIA BANCA”.

Prácticamente y después de ese “AMAGO DÍA” HÉCTOR JOEL VILLEGAS “EL CALABAZO” decidió cambiar de estrategia e implementar otra estrategia, pues se percató que no tiene el respaldo de sus AMIGOS los Agricultores para ganar la elección del primero de julio.

Pues no hay que olvidar, que en la LUCHA por el “CODICIADO” Curul, participan dos mujeres, entre quienes pudiera decirse sin temor a equivocarnos, que entre ellas está la Futura Diputada Federal que habrá de Sustituir el Curul que actualmente ocupa EDGAR MEHLEM SALINAS.

Me refiero a COPITZY YESENIA GARCÍA HERNÁNDEZ del PRI y La INGE, Carmen Pérez Rosas, de la Coalición “por México al Frente de AN-PRD-MC.

Retomando el tema del “Día del Agricultor”, el pretexto que, “EL CALABAZO” hiciera, es por demás INFANTIL, pues comentó que su presencia en el evento, fue en calidad de AGRICULTOR, más no como Candidato y hasta cierto punto le doy la razón, a este INTENTO de JUSTIFICACIÓN.

Lo que, si no se JUSTIFICA, es el hecho de que sus amigos los agricultores no hayan tenido la “INTENCIÓN” de acercársele y “SALUDARLO”, estrechar la mano AMIGA, pero desafortunadamente, el DESCALABRO, sufrido en carne propia, se plasma en la gráfica, ahí se aprecia a un agricultor a su izquierda a su derecha, una persona que es parte del equipo de la campaña Política.

La “SOLEDAD” en que se encontraba el Candidato, en un evento donde había PURO AGRICULTOR, fue muy CUESTIONADA, más aún por la simple y sencilla razón de que es Candidato, pero INDEPENDIENTEMENTE, es AGRICULTOR, eso me queda ¡CLARO!, como también me queda claro que el lugar no era el momento mucho menos el ESCENARIO para HACER POLÍTICA.

Pero, la diferencia estriba en que los seguidores de “EL CALABAZO” juran y perjuran que con el ¡VOTO” de sus AMIGOS los Agricultores, a partir del primero de julio, en las URNAS electorales, será el VENCEDOR porque simple y sencillamente, goza de enorme SIMPATÍA entre los AGRICULTORES!

Aunque me queda claro que las Candidatas que buscan llegar al Curul en el Congreso de la Unión, no estuvieron presentes en tan relevante evento y la justificación de “EL CALABAZO” fue simple, sencilla al argumentar que no era el lugar ni el momento para hacer campaña de PROSELITISMO.

Y le doy la razón, pero eso no implica en que hubiese visto que cuenta con la simpatía de sus amigos los agricultores.

¿Y entonces la Candidata Carmen Pérez LA INGE, no tendrá la oportunidad de ganar la elección?

La Respuesta, la tiene USTED mi ÚNICO LECTOR

Mi Único Lector, por hoy es todo hasta la próxima D. M. Y recuerden quejas y sugerencias al correo electrón