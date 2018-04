IDEOLOGÍA

POR JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE

TEPJF, una institución corrupta

09de abrilde 2018

Vaya que muchas de las instituciones y hasta el mismo gobierno federal en turno y los antecedentes de inconformidad popular ante los doce años de gobiernos panistas le están sirviendo y adornando la mesa a Andrés Manuel López Obrador.

Tal es el caso especifico en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le ordenó al INE pronunciarse sobre la procedencia de la candidatura del gobernador con licencia de Nuevo León, bajo el argumento de que se violó su derecho de audiencia.

Vaya, ahora resulta que a pesar de que el INE detectó serias irregularidades (Tranzas) en la recolección de firmas de apoyo para JimeRodríguezCalderón alias EL Bronco, tales como: de los más de dos millones de firmas que había registrado Rodríguez Calderón, tras la primera depuración sólo quedaron un millón 223 mil 408, entre los que se encontraron 158 mil 532 apoyos simulados, 205 mil 721 fotocopias y 23 mil 644 apoyos no válidos, además de que entre estos registros se incluyeron los de 7 mil personas fallecidas, así como de quienes no estaban registradas en el padrón y 266 mil duplicados con los mismos datos.

Vaya fichita que resulto El Bronco que de independiente no tiene nada, si esta acción por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue encaminada a tratar de quitarle votos en la zona norte del país a AMLO, pues es una bastante fallida. La sociedad se siente humillada, la Institución (TEPJF) luce corrupta y es de eso de lo que la sociedad mexicana está cansada no cabe duda que esta acción definitivamente abona a favor del movimiento de AMLO y su discurso en contra de la corrupción.

Pero pasando a otro orden de ideas, el lunes próximo pasado registró ante el consejo del IETAM en Reynosa el Doctor Serapio CantúBarragán su planilla como candidato a la presidencia municipal de este pujante municipio.

Acudieron a darle sus muestras de apoyo cerca de cuatro mil gentes que se dieron cita en la casa del campesino para trasladarse a pie hasta las oficinas del IETAM.

Aparte de la multitud que le apoya, le acompañaron Alejandro Guevara Cobos candidato a Senador, Benito SáenzBarella candidato a diputado por el distrito 2 y Gustavo Rico de Saro candidato a Diputado por el distrito 9. Así, el PRI con el “Medico del pueblo” muestra su músculo para la contienda electoral que se avecina a partir del 15 de mayo, día en el que comienzan las campañas proselitistas para los candidatos a la alcaldía.

Y en el bando albiazul, El candidato al Senado por la coalición Por México Al Frente, Ismael García Cabeza de Vaca, destaca la importancia de incentivar la apertura de negocios y evitar fuga de capitales.

En reunión con empresarios e la ciudad de Reynosa el candidato al senado menciono que “con reformas fiscales que reduzcan la carga en impuestos al sector empresarial y programas que faciliten la inversión para la apertura de negocios, vamos a recuperar el crecimiento económico en el norte de Tamaulipas”.

Reconoció que las malas decisiones del Gobierno Federal del PRI, al aumentar el IVA al 16 por ciento en la frontera, provocó el cierre de negocios.

“Es por eso que vamos a homologar el IVA y precio de la gasolina a como lo tienen en Estados Unidos”, explicó el candidato de la coalición Por México Al Frente.

Para los jóvenes emprendedores García Cabeza de Vaca anunció programas que les permitan su capacitación y estímulos para que desarrollen sus inversiones en la frontera tamaulipeca, evitando la fuga de capitales y talento.

Al ser abordado por los empresarios el tema de seguridad, el candidato al Senado sostuvo que en Tamaulipas se afronta el problema y los resultados reflejan la confianza de inversionistas para establecerse en la entidad.

“Quiero decirles que Tamaulipas es un foco de atracción para los inversionistas, en el sector energético viene una derrama de 70 mil millones de dólares y la creación de 700 mil nuevos empleos”, resaltó.

Acompañado de los candidatos a Diputados Federales Juanita Sánchez Jiménez y Ernesto Robinson Terán, destacó la importancia que le brindan a los temas del sector privado, como fuerza económica para el desarrollo de la franja fronteriza.

Hasta la próxima, primeramente Dios.

