Francisco García Cabeza de Vaca: No mas simulación, No mas complicidad del gobierno con los delincuentes.

Por: Martín Juárez Torres .- En Reynosa Tamaulipas se llevó a cabo el foro “Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos más Policías”, una iniciativa de la fundación Causa en Común.

Ante los presentes a alcaldesa de Reynosa Maky Ortiz Domínguez dijo que el “Foro que tiene como objetivo ser un espacio fundamental de reflexión y propuesta y acciones para el fortalecimiento de instituciones de seguridad y justicia, para seguir avanzando en materia de seguridad necesitamos que nuestros policías se consoliden como servidores públicos confiables, eficaces, profesionales, capacitados y equipados.”

Por su parte la Presidenta de Ciudadanos Causas en Común, María Elena Morera Mitre, recalcó que Tamaulipas es uno de los estados más afectados por la violencia debido al crimen organizado y la corrupción que se maneja desde los altos niveles políticos.

“De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tamaulipas hubo 553 homicidios en 2015, se incrementó a 595 en el 2016 y en los diez primeros meses se obtuvieron 635 asesinatos lo que representa un 27% más en el mismo período del año anterior.”

“En materia de secuestro de enero – octubre se obtuvo el tercer lugar nacional con 122 secuestros, solo por debajo de Veracruz y el Estado de México, Reynosa es la ciudad donde más se ha incrementado la violencia, los homicidios dolosos pasaron de 51 en el 2015 a 78 el 2016 y este año 176, el robo con violencia pasó de mil 21 casos denunciados de enero a octubre del 2016 a mil 915 casos en el mismo periodo de este año.”

El Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que “Este gobierno no seguirá con las simulaciones, no seguirá como en el pasado diciendo que aquí no pasa nada, si pasa y está pasando, porque el gobierno del estado está llevando a cabo acciones que anteriormente no se llevaban y es nuestra policía la que está dando frente a la delincuencia, esto es algo que no se había visto en muchísimos años.

El gobierno del estado señaló a través de las áreas de seguridad se está cortando el flujo de ingresos a los grupos criminales, como muestra se cerrando más de 29 casinos y centro de apuesta, se han clausurado más 16 gasolineras que vendían hidrocarburo robado y se han asegurado cientos de armas, todo ello en detrimento del poder de los delincuentes.