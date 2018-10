Francisco Chavita “Sí al Foro de desaparecidos en Tamaulipas”.

Por: Martín Juárez Torres.-Después de que el equipo de transición de López Obrador anunciara que se cancelan los Foros por la Pacificación y Reconciliación del País, programados para el mes de octubre en las entidades más golpeadas por la violencia en México, como lo son los estados de Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Morelos , el Rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, José Francisco Chavira Martínez propone un “Si al Foro de Desaparecidos en Tamaulipas.” y lanza la propuesta a los colectivos de desaparecidos del estado y al propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

La Universidad del Norte de Tamaulipas ofrece sus instalación para que se lleva a cabo los Foros en las diferentes ciudades de la frontera como en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, en el centro en Ciudad Victoria y en el sur en Tampico.

También ofrece al próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas, los boletos de avión para que asista a cada uno de los foros en las ciudades de Tamaulipas, ya que es de todos conocido que todavía no cuentan con recursos económicos por no asumir aún las riendas del gobierno federal.

Chavira Martínez afirma que de no llevarse a cabo estos foros de desaparecidos en Tamaulipas, “Las propuestas que se hagan en el país serán propuestas carentes de viabilidad y no serán confiables, ni se les dará la misma importancia porque Tamaulipas desafortunadamente es líder es lo malo, es líder en la delincuencia, es líder en la inseguridad, es líder en la cuestión de los secuestros y los desaparecidos, por eso en Tamaulipas les decimos si habrá foro y apoyamos a los diferentes colectivos de Tamaulipas para que se organicen y que en la fecha estipulada se lleven a cabo los foros de los desaparecidos, los foros en Tamaulipas van.