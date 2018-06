FINALIZAN TRABAJOS EN CEMENTERIO MINISTERIAL.

Por: Noé Gea.

Cd Reynosa Tam,- Después de 2 meses y 12 días, por fin concluyen los trabajos en el cementerio ministerial de la ciudad de miguel alemán, dejando un mal sabor de boca a ciudadanos y al representante de justicia Tamaulipas, quien asegura, que estuvo bien la simulación y los trabajos realizados dejaron mucho de qué hablar.

Giovanni barrio dirigente de la asociación justicia Tamaulipas, comenta que fue demasiado el tiempo que se tomaron para tan pocos resultado manifestando que. “con esto que hicieron apenas estarán los trabajos de las pruebas de ADN, esto para poder cotejar, y ver su coincide con alguno de los familiares, no hubo cuerpos entregados, en la identificación de la prueba de ADN de las familias, lo que significa, que se ve el poco avance en todo lo realizado durante este largo periodo de trabajo.

También comento que, “De más de 350 cuerpos que presumían existían no llegó ni a 300, siendo una fosa común, donde saben que existe cuerpos e iban a lo seguro, no se tuvo el éxito deseado, no quiero imaginarme en las fosas clandestinas el tiempo que se llevara para poder hacer estas pruebas y mientras las familias en espera.

Todavía no hay confianza hacia las autoridades. Habían comentado que las pruebas de ADN se iban a llevar acabo de forma inmediata pero cambiaron eso, falta mucha voluntad por parte de quienes realizan estos trabajos,las familias están muy en desacuerdo.

Con presencia de personal de la ONU, la Fiscal Especializada en personas desaparecidas, familiares de Víctimas y Justicia Tamaulipas AC, así como la notable ausencia de personal de la Comisión de Atención a Víctimas,la cual se encontraba en proselitismo, el día de hoy se dieron estos resultados:

257 exhumados 62 analizado

257 inhumados

753 genéticas

309 muestras de familiares.

69 denuncias.

Da por terminada la exhumación por parte de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas así lo confirmó la Fiscal Especializada Elizabeth Almanza, según comentario del mismo representante de justicia Tamaulipas la siguiente sede para realizar estas pruebas de ADN será la ciudad de Reynosa Tamaulipas en fecha próxima.