VIDEO: FIJA ALCALDESA POSTURA: “NO ES RESPONSABILIDAD DE AGENTES VIALES CUIDAR DETENIDOS ESTATALES O FEDERALES”

“Indebidamente las autoridades estatales y federales ponen a este tipo de detenidos en celdas municipales”, expresó la alcaldesa Profra. Rosa Icela Corro Acosta, al fijar la postura del Gobierno Municipal 2016-2018 en torno a la defensa de los agentes viales que fueron llevados a declarar a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Reynosa por la evasión de un preso este fin de semana.

En su despacho, acompañada del secretario del Ayuntamiento, Ricardo Rodríguez García, y del director de Comunicación Social, Ricardo Rodríguez Rivera, la primera autoridad emitió la versión oficial de lo acontecido la madrugada del domingo.

La alcaldesa dio a conocer que la noche del sábado, los elementos de Fuerza Tamaulipas llevaron a encerrar a las celdas municipales a un detenido, el cual ya se encontraba en las instalaciones de la PGR por la portación de un arma corta.

Horas más tarde, durante la madrugada del domingo, personas no identificadas lo sustraen de las celdas y se lo llevan.

Posteriormente, durante la madrugada del domingo, policías estatales llegan a la Dirección de Tránsito para llevar a declarar a 4 agentes viales a las instalaciones de al PGR en Reynosa.

“Los tránsitos no están detenidos, ellos no tienen ninguna responsabilidad; incluso no fue durante su turno cuando ocurrieron los hechos, los del otro turno tendrán que rendir su declaración, pero quiero dejar muy en claro que ellos no tienen ninguna responsabilidad, porque su función no es cuidar detenidos ni estatales ni federales”, expresó la alcaldesa.

“Esto que pasó no es una cuestión municipal, yo estoy dando esta declaración como alcaldesa, ya que el detenido no era de nosotros como Municipio sino de la PGR”, dijo.

La primera autoridad reafirmó la voluntad del Gobierno Municipal 2016-2018 en el sentido de trabajar en coordinación y colaboración con las demás instancias gubernamentales.

“Las celdas ahí están, pero cuando traigan a un detenido estatal o federal que haya también seguridad, ya que los agentes viales no están ni armados ni capacitados para eso; la única arma que traen es su pluma y ellos están enfocados a la seguridad vial y a la seguridad en los accesos a las escuelas”, señaló.

La Profra. Rosy Corro destacó que por el momento, el personal de Fuerza Tamaulipas estará a cargo de la barandilla, “como deben de hacerlo cada vez que traigan un detenido a las celdas municipales”.

Señaló que también rendirán su declaración ante las autoridades federales el secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Eligio Peña Treviño, y los agentes viales que se encontraban al momento en que ocurrieron los hechos, a fin de aclarar legalmente la situación.