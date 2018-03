Familiares de desaparecidos pierden confianza en las autoridades de Tamaulipas. El Procurador de Justicia Irving Barrios aseguró que las denuncias de hechos ilícitos en la entidad han crecido y en materia de desaparecidos aumentó en un 60% por que dijo los ciudadanos antes "no se animaban a denunciar" por miedo y desconfianza.

Martín Juárez Torres .- Doña María vive días y noches tristes y de insomnio, desde el primero de mayo del 2016, cuando un grupo de gente armada se llevo a su hijo Oscar Antonio Nieto Mendoza, que en estas fechas cumpliría 28 años. “Ya estamos artos de todo lo que está pasando, es terrible no dormir, es terrible estar sin mi hijo, el trabajaba en la fábrica Enpaquemex, no tenían porque hacerlo esto, estamos artos de secuestros, están secuestrando gente inocente que no se dan cuenta de que ellos son inocentes.” dijo Doña María Anastasia Mendoza Núñez

A pesar de haber interpuesto una denuncia, ella no confía en el actuar de las autoridades pues dice, solo paso a ser a uno mas que forma parte de las estadísticas de los desaparecidos en Tamaulipas.

El presidente de la Asociación Civil Justicia Tamaulipas y victima con un hijo desaparecido afirma que las cifras oficiales por parte de las autoridades están fuera de la realidad. “Oficialmente se tiene reconocido por parte del estado arribita de 11 mil personas que se encuentran desaparecidas, extraoficialmente nosotros manejamos un cifra de 40 mil desparecidos.”

La Asociación Civil Justicia Tamaulipas ha estado instalando módulos itinerantes en varias ciudades del estado, donde brindan asesoría legal a las personas con familiares desaparecidos que no habían puesto una denuncia por miedo y dan seguimiento a las ya interpuestas.

La señora María Vallejo Martínez, Coordinadora de Justicia Tamaulipas y victima con familiar desaparecido comento que no pierden la esperanza de encontrar a su hijo y los demás desaparecidos cuyo problema se agudizo desde el 2010 “Con la ayuda de dios, de él y las autoridades, tenemos que dar con nuestra familia, estén donde estén y como dios nos los quiera entregar.”

Por su parte la Doña María Anastasia Mendoza Núñez implora que le regresen a su hijo” Hijo si tú me estás viendo regrésate a casa, le pide a esa gente que si lo tiene que me lo regrese, porque es terrible lo que estoy pasando es terrible, el era mi vida, el era mi vida.”

El Procurador de Justicia Irving Barrios aseguró que las denuncias de hechos ilícitos en la entidad han crecido y en materia de desaparecidos aumentó en un 60% por que dijo los ciudadanos antes “no se animaban a denunciar” por miedo y desconfianza.

En el edificio del servicio médico forense hay mas de 5 mil cuerpos sin identificar …Las autoridades estatales trabajan en la construcción de cuatro cementerios forenses, con capacidad para unos 400 cuerpos cada uno, para poder avanzar en las pruebas de ADN y proceder a la identificación de los cadáveres.