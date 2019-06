Exhortan a paisanos informarse para evitar ser víctimas de extorsión

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas. – El Contralor Municipal Alexandro de la Garza Vielma exhortó a los paisanos que visitarán el país durante las vacaciones de verano a informarse apropiadamente acerca de la normatividad y costos para la introducción de mercancía, así como reglamentos de vialidad de las ciudades por donde viajarán, esto para evitar ser víctimas de extorsión ante el desconocimiento de lo que está o no permitido.

“El principal riesgo es que no conozcan a cuanto tienen derecho a cruzar, cual es la normatividad, y que al no tener el conocimiento y no darles previamente esa información pues hay más riesgo de un posible acto de corrupción”.

Así mismo, llamó a los gobiernos estatal y federal a colocar a representantes de su órgano de control interno en las principales vías de comunicación para que inhiban los comportamientos de corrupción entre el personal a su cargo.

“Principalmente este operativo está conformado por temas o actividades que son del Gobierno Federal, como lo es el tema de Migración, Aduanas, SENACICA, y algo que los invitamos es a que ellos puedan tener a sus miembros de su órgano de control para que vigilen esa actuación”.

En cuanto al personal de las diferentes dependencias del Ayuntamiento que participan, dijo que ya se giraron instrucciones sobre el trato que deben ofrecer tanto a los paisanos como a los habitantes de la ciudad, y destacó que en últimos 2 años no han existido quejas en contra de los funcionarios locales por parte de los connacionales.

El Operativo Paisano que se desarrolla en toda la frontera dio inicio este lunes 17 de junio y tendrá una duración total de 2 meses; durante este lapso se estima que por los puentes internacionales de Reynosa y la Villa de Nuevo Progreso crucen alrededor de 40 mil paisanos, lo que coloca a esta región como la segunda con mayor afluencia, siendo superada por el municipio de Nuevo Laredo, en donde se calcula que ingresen alrededor de 130 mil compatriotas.