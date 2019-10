Exhorta Maki Ortiz a ya no usar carretones para eliminar la basura

-Ayuntamiento impondrá sanciones a quienes sigan usando animales para recolectar y trasladar la basura

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- A partir de este 01 de octubre entra en vigor la eliminación de los caballos, asnos y mulas del servicio de recolección de basura, por ello, la Alcaldesa Maki Ortiz Domínguez exhortó a la ciudadanía a ya no usar el servicio de los carretoneros y preferir los camiones de basura del Ayuntamiento, los contenedores que han sido colocados en puntos estratégicos de las colonias, y en todo caso, usar el servicio de aquellos particulares que sí hayan hecho el cambio de tracción animal a motriz.

Destacó que se requiere de la colaboración de toda la comunidad para poder avanzar en la modernización de la ciudad.

“Tenemos que cooperar todos, yo no lo puedo hacer sola, solamente he decidido junto al Cabildo por petición de la ciudadanía que no podemos tener una ciudad moderna con carretones jalados por animales debido a que es maltrato animal y debido a que esos carretones recogen la basura en la casa de una persona y a unas cuadras las tiran en un terreno baldío y prenden fuego”.

Aunque desde hace 7 meses se acordó con los carretoneros que dejarían de usar a los caballos fueron pocos los que confirmaron su cambio al nuevo sistema por lo que se estima que los equinos seguirán circulando, no obstante, la autoridad procederá a imponer las sanciones que marca la ley, y en caso de reincidencia se decomisarán los carretones, aunque el animal permanecerá con su dueño a no ser que presente condiciones de maltrato.

La presidente municipal aseguró que el Ayuntamiento seguirá invirtiendo en camiones, contenedores y la habilitación de centros de transferencia para poder ofrecer un servicio eficiente de recolección y suplir el trabajo que hacían los particulares; incluso se ha pensado en la modificación de los turnos y rutas para tener mejor cobertura.

“Haremos lo que tengamos que hacer, turnos diferentes, ahorita tenemos 2 camiones de basura más, y vamos a comprar los que se necesitan; después les daré una noticia importante de todo el dinero que hemos ahorrado y todo lo que podemos comprar, eso no va a ser problema”, concluyó.