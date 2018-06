Ex alcaldes, empresarios, luchadores sociales y ex funcionarios se suman al proyecto de Rosy Corro en Miguel Alemán.

Miguel Alemán, Tam.- Convencidos del verdadero cambio que Rosy Corro ha logrado en Miguel Alemán, mediante un trabajo realizado en muy poco tiempo y la viabilidad de sus proyectos a futuro, el ex alcalde de esa ciudad, Alfonso Ramírez Rodríguez, empresarios, luchadores sociales y ex servidores públicos se sumaron al movimiento de la candidata panista, a quien le aseguraron su respaldo, su confianza, su compromiso y su experiencia para contribuir a seguir impulsando al municipio hacia el mejoramiento urbano, social y familiar, como lo ha venido haciendo ella misma.

Y lo hicieron público, con la seguridad de manifestar abiertamente que están convencidos de que la maestra Rosy Corro Acosta representa la mejor opción para la ciudad, por lo que éste próximo 1 de Julio saldrán a ejercer su derecho del sufragio a favor de la abanderada albiazul, invitando a miles de ciudadanos a hacer lo mismo, y darle la oportunidad de seguir haciendo historia en Miguel Alemán, Tamaulipas.

“Es el mejor proyecto, es la mejor opción que tenemos para Miguel Alemán, lo hacemos público porque nuestro apoyo es incondicional con la maestra, estamos seguros que va a ganar” Dijo ante medios de comunicación el ex alcalde, Alfonso Ramírez Rodríguez, quien comentó que de acuerdo a su experiencia, ha visto en ella un extraordinario trabajo y un inmejorable proyecto de ciudad.

“Ella ha hecho historia…y la va a seguir haciendo” agregó.

Por su parte Homero Ramírez Hinojosa, quien preside el grupo Lucha Social, considerado uno de los más activos círculos de esa frontera por su activismo a favor de la sociedad y sus necesidades, indicó que: “Rosy es una mujer muy luchona, muy entusiasta y que considero que va a obtener el triunfo porque la gente la quiere mucho, ya que una de sus peculiaridades es que va a las colonias a atender los asuntos de la ciudadanía personalmente”

“A todos eso que implementaron campañas negras de desprestigio en su contra, los invito a que vengan a Miguel Alemán a ver los resultados que la maestra ha dado, Rosy encabeza un gran equipo de trabajo con una eficiencia que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, y a eso se debe la aceptación que tiene con la población, mucha gente que se identifica con ella” Declaró uno de los empresarios que presentaron su respaldo a la candidata del PAN.

En la conferencia de Prensa también estuvieron Raúl Soriano, ex jefe de Seguridad Pública, Juan Joel Barrientos Duque, ex jefe de la juridicción sanitaria, así como Juan Pablo Rodríguez y Marte Guerra, ex funcionarios municipales de Miguel Alemán que aceptaron respaldar el movimiento y proyecto de la maestra Rosy Corro enfilado hacia la victoria éste domingo 1 de Julio.