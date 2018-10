Escribe Maki Ortiz nueva historia para Reynosa.

La plaza principal Miguel Hidalgo fue recinto oficial para la Toma de Protesta del Republicano Ayuntamiento de Reynosa, 2018-2021, con la reelección de la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, primera mujer que gobierna la ciudad y primera reelecta, un suceso histórico decidido con el voto de los ciudadanos en el reciente proceso democrático llevado a cabo por el Consejo Municipal Electoral y avalado y ratificado por el Instituto Estatal y por el Tribunal Federal Electoral.



El magno evento fue realizado con la presencia de ciudadanos de todos los estratos sociales de Reynosa, obreros, trabajadores, empresarios, amas de casa, estudiantes, maestros, dirigentes sindicales, políticos y de organizaciones civiles y cámaras.



Cada sector de la sociedad estuvo representado en la Toma de Protesta de la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez y del Cabildo para el nuevo período Constitucional.



A la asamblea celebrada la noche del 30 de septiembre también acudieron familias del Valle del Sur de Texas y de la zona rural de esta ciudad.



Mediante la Quinta Sesión Solemne de Cabildo, la doctora Maki Ortiz Domínguez protestó ante el Lic. Víctor Manuel Sáenz Martínez, representante del Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para estar al frente de la administración pública municipal para un segundo período consecutivo decidido por la mayoría de los reynosenses que con su voto, también histórico, con la confianza depositada a su favor en las urnas, buscan continuar el cambio favorable que ella inició a partir de la primera administración pública que presidió.



Con la presencia de los invitados especiales, la alcaldesa procedió a tomar la protesta al Honorable Cabildo que la acompañará en el período Constitucional 2018-2021, para luego dirigirse a los asistentes:



“Agradezco a todos los reynosenses por darme la oportunidad de trabajar por el progreso de la ciudad”, mismo agradecimiento que hizo para su esposo Carlos Luis Peña Garza, su hijo Carlos Víctor, su mamá Amparo y toda su familia así como al Gobernador, “por todo el apoyo que hemos tenido, sin precedentes, nunca antes a Reynosa le había ido tan bien”.



“Al que será nuestro nuevo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le deseo éxito y sabiduría para llevar a México por el camino de la prosperidad”.



“Quisimos celebrar esta Ceremonia Solemne en esta plaza, que es el principal centro de reunión de los reynosenses para compartir con ustedes el triunfo de todos; hace dos años fueron valientes y se atrevieron a votar por la primera mujer Presidente en la historia de Reynosa”.



“El pasado primero de julio ejercieron de nuevo su derecho y a través del voto hablaron y hablaron fuerte logrando la votación más alta en la historia de la ciudad, obteniendo casi el doble de votos y refrendándome su confianza para continuar el camino que iniciamos el 2016”.



“Y aún muchos de los que hace dos años no me favorecieron con su voto, hoy lo hicieron, porque todos sabemos que la historia tiene sus momentos y que es hoy cuando debemos estar unidos para trabajar juntos con la justicia social, el progreso y la paz”.



-Aceptó la Alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez que debe dar resultados rápido y bien a través de un Gobierno eficiente, organizado, incluyente, transparente, austero, pero no milagroso-.



“Hoy los convoco a que sigamos unidos porque unidos somos invencibles”, “Reynosa vale la pena conciliemos nuestras diferencias”, dijo la Presidente Municipal de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, quien ofreció a los reynosenses gobernar con los 5 Ejes que regirán su administración para seguir llevando a Reynosa por el rumbo del progreso con estrecha colaboración con el Gobierno del Estado y el Gobierno de la República.



“La cultura de la exclusión debe ser cambiada por la de la inclusión y la tolerancia. La cultura de la violencia debe ser cambiada por la cultura de la paz”: alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez.