Es cerrada durante media hora la frontera entre Coahuila y Texas

Debido a la presencia de algunos migrantes en las inmediaciones de la aduana entre el municipio de Ciudad Acuña, en Coahuila, y la ciudad de Del Río, en Texas, el Departamento de Aduanas y Control Fronterizo de Estados Unidos cerró el puente internacional que conecta estos dos lugares. La emergencia fue decretada tras detectar la presencia de ciudadanos de origen cubano que se acercaban a la aduana, lo cual fue interpretado por los agentes fronterizos como una manifestación para intentar cruzar de manera ilegal para llegar a Estados Unidos, por lo que fue levantada una valla humana de agentes antidisturbios, quienes también colocaron alambre de púas en el camino para evitar la llegada de estas personas. Los migrantes indicaron que no querían hacer algún tipo de revuelta en el lugar, ya que su intención era aclarar dudas sobre su situación migratoria, debido a que su proceso había demorado en resolverse. En total, fueron alrededor de 30 minutos los que el paso fronterizo permaneció cerrado mientras los ciudadanos cubanos eran atendidos, los cuales pedían que se resolviera de manera oportuna su situación, ya que argumentan que en México no existen condiciones favorables para que los ayuden. Actualmente, el gobierno de Coahuila, igual que otros gobiernos locales de estados fronterizos, ha declarado que no cuenta con los recursos suficientes para seguir atendiendo la crisis migratoria, ya que todo ha sido solventado con recursos locales debido a la gran cantidad de migrantes que arriban al estado desde mediados del año pasado.