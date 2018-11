Entregó Alcaldesa premios a ganadores de Concurso de Catrinas.

La doctora Maki Esther Ortiz Domínguez convivió con una multitud de reynosenses para entregar este jueves 1 de noviembre, los premios a los tres primeros lugares del Concurso de Catrinas y reconocimientos a los creadores de los tradicionales Altares dedicados a los difuntos, dentro del festival Celebremos el Día de Muertos organizado por el R. Ayuntamiento y la CANACO local.

“En los momentos más difíciles de la vida debemos reafirmar nuesta fe absoluta”, dijo la alcaldesa Maki Ortiz a los asistentes a la fiesta mexicana del Día de Muertos; “las penas con amigos, con familia son menos y ustedes son mi familia, toda esta ciudad a la que yo me debo y que me ha demostrado tanto cariño”.

“Debemos rescatar estas tradiciones, estas tradiciones que son hermosas, porque nos identifican como mexicanos”, dijo la Presidente Municipal, quien dio a conocer que la UNESCO reconoce como patrimonio oral e intangible de la humanidad las fiestas del Día de Muertos.

Invitó la Alcaldesa a todos los reynosenses y habitantes del Valle del Sur de Texas a aportar una fotocopia de su difunto y sea parte del Altar Colectivo Gigante que estará en la plaza principal hasta el domingo 11 de noviembre.

“Tu recuerdo me acompaña y no te olvido, no olvidaremos jamás a nadie que hayamos perdido en esta ciudad”, dijo la doctora Maki Ortiz Domínguez.

Acompañada por la presidenta de la CANACO, Leticia Cisneros Villarreal y por el dirigente de CANIRAC, Alfonso Padilla Hernández, la Alcaldesa entregó un cheque simbólico por 4 mil pesos a Alissa Shaely Martínez Cepeda por su primer lugar en el Concurso de Catrinas; 2 mil para el segundo lugar, Lilith Jezebel Clark Jerlach y mil pesos para Jareth Martínez García por el tercer lugar en categoría infantil. En categoría adolescentes y adultos los tres primeros lugares los obtuvieron Virginia Limas Limas, Fabiola López Rocha y Teresa de Jesús Arjona, acreedoras de premios por 4 mil, 2 mil y mil pesos.

Maki Esther Ortiz Domínguez, primera autoridad del municipio, entregó a los creadores de cada Altar de Muerto un reconocimiento por su destacada participación, recorrió los Altares acompañada por la Lic. Leticia Cisneros, funcionarios municipales y ciudadanos, como tambien recorrieron el Pabellón de Gastronomía y Artesanías.

Celebremos el Día de Muertos presenta desde el día 31 de octubre hasta el 4 de noviembre, en la plaza principal Miguel Hidalgo, un amplio programa musical del IRCA a partir de las 6:00 PM, y desde la mañana exhibición de altares y otros atractivos gratuitos para toda la familia al igual que el altar colectivo para el que se reciben copias fotográficas de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas en la oficina de Relaciones Públicas en el primer piso de la Presidencia.