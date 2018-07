Entrega de becas escolares a 94 alumnos al terminar el ciclo escolar.

H. Camargo, Tam.- La escuela secundaria técnica No. 21 Felipe Ángeles del poblado Comales entrego al término del presente ciclo escolar 94 alumnos bien preparados académicamente que podrán ingresar sin ningún problema a su siguiente nivel educativo informo el encargado de la dirección del plantel Adolfo Cesar Garza Gomez.

En una sencilla pero a la vez significativa ceremonia que se desarrolló en la plaza cívica de la institución y en la que estuvieron presentes autoridades civiles y educativas los graduados recibieron el documento que acredita que aprobaron su educación secundaria y que están capacitados para ingresar a su siguiente nivel que es el bachillerato.

Quiero destacar dijo el supervisor de la zona 2 de secundarias técnicas Profr. Eugenio Cruz Vargas la excelente labor que realizan diariamente los directivos y maestros esta gran institución que como siempre pusieron lo mejor de sí para lograr que sus alumnos lograran aprender y crecer en un ambiente de convivencia sana y pacífica.

Estoy consciente que la labor de educar hoy en día no es tarea fácil, Cruz Vargas dijo que siempre hay momentos buenos y no tan buenos, pero que al final el balance siempre es positivo y que el ejemplo lo tenían frente a ellos, vaya pues mi reconocimiento para todos los docentes por su labor y excelente desempeño en las aulas escolares.

Cabe destacar que durante la ceremonia de graduación se entregaron también reconocimientos a los primeros lugares así como una medalla a mejor alumna de la generación por parte de la logia, y becas por parte del director del Cebtis 125, plantel Miguel Alemán Cristian Hernández que servirán como estímulo para que estos jóvenes sigan adelante.