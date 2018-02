ENRIQUE RIVAS IRÁ POR LA REELECCIÓN.

ENRIQUE RIVAS IRÁ POR LA REELECCIÓNEn conferencia de prensa, Enrique Rivas anunció que este viernes 9 de febrero estará registrando la fórmula panista que buscará la reelección para el periodo 2018 – 2021 junto a Arturo Sanmiguel Cantú.En las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PAN en Nuevo Laredo, el primer panista de la ciudad, Enrique Rivas Cuéllar, quien estuvo acompañado por el C.P. Daniel Tijerina Valdez, secretario general y el C.P. Arturo Sanmiguel Cantú afirmó que mañana se registrará como precandidato a la presidencia municipal por dicho instituto político.“El día de mañana viernes 9 de febrero, en las instancias del Comité Directivo Estatal estaré registrándome como precandidato para buscar la presidencia municipal en el periodo que es del 2018 al 2021” expresó Rivas Cuéllar.Además Enrique Rivas Cuéllar dio a conocer que Don Arturo Sanmiguel Cantú será con quien haga equipo rumbo a la elección del domingo 1º de julio.“Esta tarde doy a conocer quien me acompaña en la suplencia de la presidencia municipal y es un conocido, amigo, de gran trayectoria, un panista de cual nos sentimos profundamente orgullosos, me refiero a Don Arturo Sanmiguel Cantú, mañana estaremos tanto Don Arturo como un servidor estaremos registrando la fórmula para participar en las próximas elecciones.”Por su parte, Sanmiguel Cantú agradeció a Enrique Rivas la invitación y el respaldo de la militancia blanquiazul.“Agradezco la invitación que me hace Enrique Rivas para estar con él en esta fórmula, quiero decirles que tenemos mas de 20 años luchando y ustedes se han dado cuenta como ha cambiado la ciudad cuando gobierna el Partido Acción Nacional”.Rivas Cuéllar señaló que, el A.A. Rafael Pedraza Domínguez, suplente a la alcaldía asumiría el cargo durante su periodo de licencia con toda la garantía de que los programas de gobierno seguirán su curso, con base a calendario y a presupuesto. Se conservará la estabilidad de los diversos programas gubernamentales.Finalmente, Enrique Rivas expuso que la decisión de registrarse ha sido en consenso con la militancia, en diálogo con el dirigente estatal, Francisco Elizondo Salazar y en acuerdo con el señor Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

