Enfrenta INDEX nuevos cambios en normativas gubernamentales

-Modificaciones a NOM’s y sindicatos representan retos que las maquiladoras están dispuestas a asumir

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- El Presidente del Comité de Relaciones Industriales de INDEX, Rusbel Ulises García Ramírez, manifestó que en los próximos meses las empresas deberán hacer frente a los cambios en las normativas gubernamentales que ha impulsado la Secretaría del Trabajo, y aunque representan un reto por las modificaciones al entorno laboral que deben hacerse, las maquiladoras están dispuestas a asumir este desafío.

“Son oportunidades a las que nos vamos a enfrentar ahorita con los cambios que vienen en las normativas que está sacando el gobierno pero que se vinculan con la Secretaría del Trabajo, que son la NOM 035, los riesgos psicosociales que vienen cambios, la nueva forma del sindicalismo que ahora es libre y que nos vamos a tener que preparar para adecuar todo”.

Enfatizó que aunque tomará tiempo y esfuerzo acoplarse a las nuevas normas, estos cambios son necesarios para mejorar el clima laboral de los trabajadores, lo que se traducirá en una mejor productividad, y a la larga, tanto empleados como empleadores se verán beneficiados.

“Si tenemos unos empleados contentos va a ser mejor el nivel de satisfacción de las empresas”.

García Ramírez dijo que otra situación que han tenido que enfrentar este año es el retraso en las exportaciones a consecuencia de las restricciones de seguridad que han implementado las autoridades de Estados Unidos en el Puente Internacional Reynosa- Pharr, aunque reconoció que para el sector de la manufactura la afectación ha sido en tiempos pero no económica.

“Sabemos cómo está funcionando ahorita el Puente Pharr por cuestiones de medidas de seguridad de los Estados Unidos… solamente nos retrasan las exportaciones… puede ser de 4 hasta 8 horas que no llegue la producción a tiempo; económicamente hasta ahorita no hemos tenido problemas porque no ha pasado más de 1 día”, concluyó.