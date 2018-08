ENCUENTRAN A MENOR DEAMBULANDO EN CARRETERA.

Por: Noé Gea.

Cd Reynosa Tam.- Automovilistas encuentran y reportan ante autoridades a menor deambulando sobre el libramiento sur II, de acuerdo a versiones el menor ya tenia reporte de extravió en el centro de control y comando (C-4).

personal de la caseta N° 203 “Lucio Blanco”, ubicada en km. 031 + 400 del Libramiento Reynosa Sur II, por medio de llamada telefónica da aviso al C-4 mencionando que se encontraba un menor de edad caminando en las inmediaciones de la Caseta de Cobro, mismo que corresponde con las características de un menor reportado como extraviado.

Personal de esta Estación se traslada a la caseta de cobro mencionada, teniendo contacto con el menor de nombre José Eduardo Garcés Corrales, de 11 años de edad, quien menciona tener su domicilio en calle Mimosa, No. 113, Col. San Valentín, en esta ciudad.

Asimismo, se entrevistaron con el encargado de turno de la caseta, el C. Gustavo Romero Rodríguez, mencionando que usuarios reportaron al menor caminando sobre la carretera, por lo que hizo el reporte correspondiente, ofreciendo las instalaciones para el resguardo del menor.

De inmediato se solicitaron los servicios médicos para la valoración física del menor y se establece el contacto con la familia del menor para su entrega correspondiente.

Acto seguido y siendo las *00:20 horas* de la madrugada, se visito el Domicilio antes mencionado, teniendo contacto con el C Juan Manuel Garcés Antonio y la C. Alba Ileana Corrales Carmona padres del Menor extraviado de nombre José Eduardo Garcés Corrales, haciéndoles entrega de su hijo, mencionando los padres del menor que según reporte medico, el niño es Autista, por lo cual el niño en sus acciones no mide las consecuencias, por lo que, agradecieron el apoyo y labor brindada por los elementos de la Policía Federal.