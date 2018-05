Eliminará Jaime Hinojosa corrupción en presidencia municipal.

Con esta propuesta Jaime Hinojosa empezará el camino a la recuperación de los valores que deben imperar en la presidencia municipal. Enfatizó: “las propuestas se harán realidad cuando nos enfoquemos a eliminar la corrupción que hay ahorita en la presidencia municipal, lo digo viéndolos a ustedes de frente y que ustedes también saben del problema, es algo tan importante y que por comodidad nadie hace nada”.

“Principalmente tenemos que combatir la corrupción, y ya la tenemos detectada, está ahí en la presidencia municipal en diferentes dependencias que están corrompidas, que el dinero llegue a donde tiene que llegar, y que no se vaya a los bolsillos de los malos funcionarios. Y también vamos a acabar con los aviadores, nadie va a cobrar sueldos por compadrazgo ni compromisos familiares. Así será cuando estemos en la presidencia municipal, porque no tengo ninguna duda de que vamos a ganar la presidencia municipal, les digo abiertamente, que no va a haber aviadores, los aviadores son un cáncer que tiene la presidencia en el cual cómodamente están recibiendo un cheque a la quincena sin hacer nada, solamente por andar en la política, y eso nos afecta a todos” dijo el candidato de MORENA-PES-PT.

Jaime aseguró que no le temblará la mano para combatir la corrupción y actuará con firmeza y rigor en ese sentido.