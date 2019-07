El Parlamento británico amenaza con arrastrar a la reina al caos del ‘brexit’

A algunos miembros de alto rango del Partido Conservador, el partido que gobierna en Reino Unido, les preocupa tanto que el país salga de la Unión Europea sin acuerdo que están pensando en saltarse al nuevo primer ministro y apelar directamente a la reina.

Entre los políticos crece el temor de que si Boris Johnson se vuelve primer ministro, a finales de julio, podría sacar a Reino Unido de la Unión Europea sin ninguna clase de acuerdo unos meses después y con ello, afectar gravemente a la economía. Están tan desesperados por impedirlo que un grupo de conservadores de alto rango declaró para la BBC que están pensando en acudir directamente a la monarca.

La reina Isabel tiene la reputación de ser deliberadamente imparcial y no querrá tener nada que ver con esto. Sin embargo, en teoría, los políticos podrían obligarla a entrar en la controversia a través de un procedimiento parlamentario oscuro y rara vez usado, conocido como ‘humilde llamado’.

Esto, en efecto, es un llamado directo del Parlamento a palacio, saltándose a Downing Street. Este grupo rebelde planea usarlo para pedirle a la reina que ejerza su derecho de jefa de Estado para viajar a la próxima cumbre de la Unión Europea a pedir una prórroga para el brexit.

Sin embargo, esto pondría a la reina en una situación incómoda; lo más probable es que se lo regrese directamente al gobierno, de acuerdo con los principales expertos en derecho constitucional.

Vernon Bogdanor, profesor del King’s College de Londres, dijo a CNN que ‘la regla más segura para la reina es siempre seguir el consejo de sus ministros. Eso la mantiene a salvo de las críticas’.

Por otro lado, Robert Hazell, profesor de Gobierno y Constitución del University College de Londres, dice que la estrategia no llevará a ninguna parte.

‘Los parlamentarios usan la moción del humilde llamado para indicar que se oponen firmemente a que no haya acuerdo o que se oponen firmemente a que se suspenda la legislatura; sin embargo, la idea de que la reina acuda a la cumbre de la Unión Europea es absurda’, dijo Hazell a CNN. ‘Las cumbres son para jefes de gobierno, no para jefes de Estado: Dinamarca enviará como representante a su primer ministro, no a su reina, y lo mismo ocurre con las otras monarquías de la Unión Europea (que son seis, además de Reino Unido)’, agregó.

Este más reciente giro en la saga del brexit muestra cuánto les preocupa a algunos políticos que Johnson sea primer ministro, incluso dentro de su propio partido. El jueves, 18 de julio, los legisladores sometieron a votación una moción para dificultarle al nuevo líder la suspensión de la legislatura y la imposición de un brexit sin acuerdo.