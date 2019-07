El muro de Trump es un fracaso: en 30 meses ha construido cero millas

Donald Trump convirtió la construcción de un muro en la frontera con México en su principal promesa electoral (también se comprometió a acabar con ObamaCare: fracasó). Pero, transcurridos ya dos años y medio de mandato, el ahora presidente ha construido exactamente cero millas de su prometido muro.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha informado de que, hasta el momento, sólo se han reforzado 51 millas de valla de acero ya existente, pese a contar con fondos para 205 millas de barrera (contando refuerzos y nueva construcción), según el diario Washington Examiner. Fuentes oficiales achacaron el retraso a los obstáculos legales y políticos.

“Construiré un gran, gran muro en la frontera sur, y haré que México pague por él”, prometió Trump en junio de 2014. En julio de 2015, repitió: “Construiré un muro y México lo va a pagar y estará contento de hacerlo”. En esa ocasión añadió: “Y toda esa gente diciendo, ‘oh, no van a pagar, no van a pagar’, ellos no saben nada de cómo negociar, créeme, México pagará”.

En la primavera de 2016, desveló en su programa electoral cómo lograr que México pagará su muro en sólo tres días. El primer día propondría una regla para prohibir a los mexicanos en Estados Unidos enviar remesas (sólo en 2017 mandaron 26.200 millones de dólares) si no probaban antes no ser indocumentados. El segundo día, México protestaría. El tercer día, Trump ofrecería eliminar esa regla a cambio de hasta 10.000 millones de dólares.

Tras tomar posesión como presidente, Trump cambió de estrategia y empezó a presionar al Congreso para que, con dinero de los contribuyentes, financiara la construcción del muro. El año pasado requirió sin éxito 25.000 millones de dólares para levantar a lo largo de una década su muro, del que hizo construir varios prototipos de cemento en California. Este año pidió, también sin éxito, 5.700 millones para, entre otras medidas, levantar 234 millas de valla de acero.

Cambió además así el muro por una valla. “Dije que iba a construir el muro, no dije que lo fuera a hacer de cemento”, explicó el presidente en enero, “el acero es más fuerte que el cemento” y además “la gente necesita poder ver a través del muro”.

Apostó porque “el otro lado”, en referencia a los demócratas, que controlan desde enero la Cámara de Representantes, “se siente más cómodo” hablando de valla de acero en vez de muro de cemento. Pero no logró el dinero requerido del Congreso, por lo que optó por declarar el estado de emergencia nacional en la frontera para poder usar fondos militares para construir el muro.

En total, el Congreso aprobó 341 millones en 2017 para reforzar 40 millas de muro en California y Texas, un proyecto ya casi concluido; y 1.375 millones más en 2018 para 80 millas de refuerzos y nueva construcción en California, Arizona y Texas, de los que sólo se han concluido 10 millas de refuerzos, según el citado diario.

La frontera entre México y Estados Unidos se extiende unas 2.000 millas, pero Trump ha reconocido que no haría falta levantar una barrera desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, sino sólo entre 700 y 900 millas.

En parte, porque ya hay 654 millas de muro construidas, las que se suman otras 51 con barreras dobles o triples. Y, en parte, porque “hay un montón de barreras naturales”, según Trump, montañas y “ríos violentos y crueles” que sirven de barrera natural.