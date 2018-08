Educación y ley para los indigenas son letra muerta en México – Fortino López Balcázar, Derechos Humanos.

El día 14 de agosto del presente año, el Dr. Fortino López Balcázar, Presidente de la Asociación Internacional de los Derechos Humanos, para la defensa, Difusión, Promoción y Observancia A.C., por tercera ocasión fue invitado a participar como conferencista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impartir el tema denominado “Derechos de las personas y Pueblos Indígenas” la cual fue impartida en una de las tres casas jurídicas que tiene establecidas la SCJN en Tamaulipas (Cd. Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo) en esta última se impartió la conferencia en la que asistieron 45 personas, la mayoría abogados y servidores públicos y personas de la sociedad civil, con una participación activa con preguntas que hicieron al ponente se recalcó que la problemática de la vigencia y protección de los derechos humanos de las personas y pueblos indígenas, de los 370 millones de personas que hay en el mundo, distribuidos en 70 países y los 68 pueblos indígenas que aún existen en nuestro país, aún están muy lejos de consolidarse de conformidad con las normas internas y los instrumentos Internacionales dederechos humanos de la materia, que resultan obligatorios para nuestro país.

López Balcázar señalo que a pesar de que nuestro país ha firmado y ratificado la mayoría de los tratados internacionales y que ha trabajo en armonizar las internas con estos, aun así, existe un enorme rezago por parte de los legisladores y del propio gobierno en la defensa, difusión y protección de dichos derechos fundamentales de que gozan las personas y pueblos indígenas. Expuso también que la educación de los niños de los 68 pueblos indígenas en México, que comprenden un total de once millones de personas, carecen de facto de una educación intercultural bilingüe adecuada, entendida esta no solo como la integración de ambas culturas la indígena y la de la mayoría de la población.

La educación bilingüe, tiene problemas consistentes en que los programas que ha diseñado el Estado Mexicano están basados en idioma español y no en la lengua materna de los niños indígenas, es decir que de facto existe un sometimiento de una lengua sobre la otra contrario a la constitución federal y los tratados internacionales de los que México es parte, y si bien es cierto que el gobierno ha diseñado una educación integral y bilingüe, la realidad es que de la totalidad de los textos de instrucción tan solo existen dos o tres de ellos en lengua materna de los estudiantes, aunado a que en la práctica no existen profesores que la hablen y que sea incluyentes, es decir que la enseñanza sea en ambas lenguas y tratándose de niños indígenas y lo ideal sería que preferentemente fuera en su lengua materna incluyendo el español, y esto está muy lejos de ser real, toda vez que los niños indígenas actualmente reciben educación en español, por profesores que no conocen ni hablan su lengua, lo que hace nulo su derecho a la educación intercultural y bilingüe como derecho fundamental.

La pregunta que surge es: ¿HASTA CUANDO EL GOBIERNO FEDERAL, EL ESTATAL Y MUNICIPAL DISEÑARÁN UN PLAN DE EDUCACIÓN BASADO REALMENTE ATENDIENDO LAS NECESIDADES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y QUE EN CUYO DISEÑO SE TOME EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN DE LOS INDÍGENAS INCLUYENDO A LOS PROPIOS NIÑOS, ASÍ COMO A TODOS LOS INTERESADOS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS, Y QUE ESTE DERECHO NO SOLO ESTÁ PLASMADO EN LA LEY SINO QUE SE APLIQUE, YA QUE EN LA REALIDAD ESTO NO EXISTE AÚN?.

López Balcázar enfatizó que la violación de derechos humanos de las poblaciones indígenas aún está vigente en nuestro país, y citó el caso del despojo de que son objeto por

particulares relacionados con la delincuencia, quienes con plena impunidad los despojan de sus tierras ancestrales, de sus recursos naturales, y no conformes con ello los privan de la vida si se oponen, lo que ha generado pueblos como CHERÁN, MICHOACÁN se haya levantado prácticamente en armas si se le puede llamar así, dado que desde el año 2011 a la fecha cuenta con su propia forma de gobierno de acuerdo a sus uso y costumbres, allí no existen partidos políticos, autoridades municipales, como ministerios públicos, policías de ningún orden, y ellos cuidan sus bosques y brindan seguridad a su población. Este pueblo indígena es un ejemplo reciente del abandono en que viven por los tres órdenes de gobierno, quienes han sido omisos en garantizar y proteger los derechos humanos de las personas de esos pueblos indígenas, y que no obstante que han hecho un gran esfuerzo con legislaciones adecuadas y reformas constitucionales, la realidad es que los abusos y omisiones subsisten en todos los pueblos indígenas del país, además señalo de que él personalmente conoce la problemática dado que en el año 2010 estuvo en dicha comunidad impartiendo cursos relacionados con sus derechos humanosa sus pobladores, hizo referencia de la situación que viven los indígenas que son privados de su libertad personal acusados de algún delito. Estos regularmente no cuentan con un defensor y un traductor que hable su lengua y que conozca sus usos y costumbres porque el Estado no tiene personal suficiente y capacitado para atender la problemática en todo el país, lo que los deja en estado de indefensión y a merced de la justicia que se convierte en injusta por estas arbitrariedades del gobierno. El caso es que no obstante que los indígenas privados de su libertad no deben ser discriminados y que se les deben garantizar plenamente sus derechos humanos, la realidad es otra y hace falta mucho por hacer para lograr la vigencia y aplicación de dichos derechos fundamentales. De igual forma se refirió a que las personas y comunidades indígenas en nuestro país cuentan con una serie de instituciones que protegen sus derechos y ante las cuales pueden acudir en caso de ser objeto de violación de sus derechos, tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación,mediante el Juicio de Amparo, la Comisión Nacional o Estatales de Derechos Humanos o bien ante las Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos conocidas como ONG’s, y como última instancia también pueden solicitar su protección ante la Comisión y en su caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos según el caso.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantiene el criterio de que la educación intercultural y bilingüe se encuentra debidamente garantizada en nuestro país, no obstante que sabemos que esto no es así, y al contrario resulta discriminatoria, y poco incluyente.

Fortino López Balcázar finalmente hizo un llamado las personas indígenas que vivan o estén de paso por nuestro estado, para que sepan que tienen derechos y que pueden hacerlos valer ya sea ante las instituciones educativas, jurisdiccionales, administrativas, según sea el caso y que la Asociación Internacionalde los Derechos Humanos estará en alerta para detectar esos casos y de inmediato atenderlos en forma gratuita

Correo: derechoshumanosinternacional@outlook.com Tel. 8992306685