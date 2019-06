Eduardo Cantú, Seleccionado Nacional de Fútbol de Amputados, ofrece Importante Conferencia «Dejando Huella en la Vida»

H. CIUDAD MIER, TAM.- Con mucho éxito se llevo acabo la conferencia “Dejando Huella en tu Vida” impartida por Eduardo Cantú Gallardo Seleccionado Nacional de Futbol de Amputados quien nos compartió su historia de lucha que hoy es un ejemplo de fortaleza en el diario vivir.

Fue en el centro de arte y cultura “Mier Mágico” la presencia de Autoridades Municipales, maestros y alumnos de las diferentes planteles educativo muy atentos escuchaban a quien hoy llaman un ejemplo de vida y superación, con garra y valentía logro graduarse de Licenciado en Derecho, Se coronó goleador en la copa américa 2013, donde el equipo auriazul obtuvo el sub campeonato, en este escenario tan motivante niños y jóvenes participaron con un par de preguntas al incomparable Eddy Cantú Gallardo sus respuestas dejaron el aprendizaje de amar la vida, de no dejar las cosas para mañana cuando se pueden hacer hoy, de alcanzar las metas soñadas, no se pregunten como llegue yo hasta aquí con esta condición, mejor pregúntate tu a donde quiero llegar.