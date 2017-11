Dos perdonas detenidas en operativo contra vehículos chocolate en Reynosa Tamaulipas.

Por: Martín Juárez Torres.-En Reynosa Tamaulipas arranco un operativo mixto contra la comercialización de vehículos de procedencia extranjera que no acreditan su internación legal al país.

La movilización de autoridades tomó por sorpresa a los comerciantes de vehículos, que tenían su exhibición de autos en los estacionamientos de centros comerciales del boulevard Hidalgo y en un predio habilitado como lote de resguardo y venta.

Un vendedor de autos que no quiso dar su nombre, dijo comercializar únicamente carros mexicanos y regularizados por lo que no tenía ningún problema por ese lado con las autoridades, sin embargo su hija que había ido a visítalo, no la dejaban salir por traer un vehículo americano.

“Trae titulo, trae ciudadanía americana, la abuelita trae ciudadanía americana y ni así la dejan salir.”

A Clientes y visitantes con vehículo americano, que se encontraban dentro del área donde se realizo el operativo, también se requirió la documentación de la unidad.

Después de verificar la documentación del vehículo y del conductor, al no existir ninguna irregularidad, las autoridades les cedieron el paso.

En Tamaulipas se estima circulan cerca de 300 mil vehículos americanos, de los cuales las autoridades no cuentan con ningún registro, algunos de estos son utilizados para cometer delitos.

La acción conjunta entre la Federación y el Gobierno del Estado de Tamaulipas fue apoyado por personal del Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Federal, PGR, Policía Estatal y de Procuraduría General de Justicia del Estado.

Por lo menos dos personas fueron detenidas por elementos de la policía estatal por tratar de interferir con el proceso de la incautación de unidades.