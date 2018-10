Diez Mil fieles dan la bienvenida a Naasón Joaquín en Cintermex.

Monterrey, N.L., (28/10/2018).- Ante más de 10 mil fieles, líder internacional de la Iglesia La Luz del Mundo da emotivo mensaje, el evento se llevó acabo en Cintermex este domingo.

Los feligreses de esta comunidad religiosa comenzaron hacer su arribo al recinto, a partir de las 8:00 a.m. cada uno, fueron llegando en orden, provenientes de sus diferentes comunidades de la zona Metropolitana y del Estado de Nuevo León. Poco antes de las diez de la mañana ya estaba lleno el lugar; en punto de las 10:00 am dio inicio el culto de acción de gracias dirigido por el Pastor Evangelista Benjamín Chávez.

El reloj marcaba las 10:15 am cuando el sonido de trompetas anunciaba la llegada del apóstol de Jesucristo. Avanzando lentamente sobre la pasarela que se colocó en medio del recinto, caminaba saludando a sus miles de fieles quienes dieron una muy emotiva bienvenida a su líder espiritual. La emoción se desbordó entre los propios y extraños que llenaron el lugar; lágrimas de alegría y rostros de paz, reflejaban la inmensa felicidad de los presentes.

“Grande es la alegría que hay e mi corazón por verles a vosotros; no me queda otra cosa más que exclamar: ¡NO a nosotros oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza!.. Entrañables hermanos de Nuevo León, cuánto anhelaba mi alma llegar con vosotros; extender mis brazos para daros un abrazo espiritual y levantar mi voz en esta memorable ciudad de Monterrey. A los fieles de este entrañable estado: saludo con una enorme satisfacción de haber llegado a la ciudad en la cual el Señor dejó escuchar su voz hace ya 92 años, iniciando con ello, la restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo.” fueron las primeras palabras que expresó el líder de la iglesia al tomar su púlpito.

El mensaje del Apóstol de Jesucristo Naáson Joaquín García hacia los presentes inició con la narración sobre la historia de la humanidad desde su creación y su relación con Dios citando pasajes de la biblia donde ilustra que Dios creo al hombre a su imagen y semejanza, pero menciona que también le dio algo especial, llamado “libre albedrío” con el cual el hombre podría tomar decisiones a su propio raciocinio.

Con el propósito de dejar en claro qué a través del tiempo y desde la creación del mundo, Dios ha brindado a la humanidad en general una oportunidad de acercamiento y comunión, resaltando que en ocasiones la humanidad no ha sabido responder a estas oportunidades.

El apóstol predica que en la actualidad, en este siglo XXI, vuelve a haber misericordia de Dios cómo lo hubo antes en la historia de la humanidad, brindando la oportunidad de lograr una comunión con Él, concluyendo con una invitación a unirse a los que ya forman parte de esta comunidad de quienes alaba al Dios Vivo.

El 15 de enero de 2015 se dio inicio a la Primera Gira Universal por todos los países donde la iglesia tiene presencia. En esta ocasión, corresponde a los estados del norte de México recibir la Décimo Cuarta Etapa de su Gira Universal, en ella fortalece los valores cristianos y motiva a sus fieles a ser luz en el mundo con su comportamiento y conducta, que exista congruencia entre lo que predican y hacen, pues de esta forma serán considerados verdaderos cristianos y la sociedad en general les reconocerá como verdaderos hijos de Dios.

Cabe destacar el impulso que el Apóstol de Jesucristo da a los proyectos de la Iglesia, los cuales impactan e crecimiento y prosperidad, sin lugar a dudas el principal activo De la Iglesia es el liderazgo del Apóstol de Jesucristo, lo que ha llevado a esta iglesia a trascender a 58 naciones donde tiene presencia; Impacta la conexión espiritual que existe con los fieles De la Iglesia, en particular con los niños y jóvenes quienes demuestran su Fe de manera auténtica y orgullosos replican la enseñanza que recibieron.

En suma podemos decir que fue un día agradable para los fieles de la Iglesia La Luz del Mundo y para los que visitaron cintermex o escucharon a través de los medios de comunicación la predicación del líder De la Iglesia a mover internacional.