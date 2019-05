Descartan operativos de decomiso de autos en Reynosa

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas. – La encargada del despacho de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Iliana Magallón Elizondo, descartó que se estén llevando a cabo operativos para decomisar unidades en la ciudad de Reynosa, y señaló que únicamente se ha removido con grúa a quienes se han estacionado en sitios prohibidos de forma reiterada.

“No es un operativo como tal; yo misma he tenido que llamarles a los únicos 2 agentes viales que traigo en el centro para que vayan a ver eso de los carros mal estacionados, no traigo a todo el personal ahí, no es operativo”.

Añadió: “Ya se les avisó que muevan sus vehículos porque están estacionados en un lugar prohibido, nuevamente se vuelven a estacionar, utilizan la grúa… hay letreros muy claros de que no se estacionen”.

Magallón Elizondo indicó que como máximo se han removido 10 unidades diarias desde que se empezaron a aplicar las sanciones que marca el reglamento de tránsito.

Cabe señalar que desde finales del año pasado los elementos de tránsito estuvieron trabajando con una campaña de concientización en la zona centro para evitar que los automovilistas se estacionaran en lugares no autorizados, en su momento solo se llevaron a cabo llamados de atención, sin embargo, actualmente ya se están aplicando las multas que corresponden.