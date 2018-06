DAN EL ULTIMO ADIOS A ESTUDIANTE DE SECUNDARIA.

Por: Noé Gea.

Cd Reynosa Tam.- momentos de tristeza, llanto, dolor e impotencia, fueron los que se vivieron la mañana de este miércoles cuando, compañeros, maestros y familiares dieron el ultimo adiós al estudiante de secundaria, que falleció el día de antier por la tarde a consecuencia de una bala perdida.

La violencia generada en la ciudad de Reynosa Tamaulipas a consecuencia del combate de las autoridades contra el crimen organizado, este lunes deja una familia de luto por la muerte de un menor estudiante de secundaria, como daño colateral.

Después de haber sido velado en las capillas de inhumaciones español, Los restos mortales del menor estudiante, fueron trasladados y acompañados por una interminable fila de conocidos y amigos tanto del estudiante como de la familia para darle el ultimo adiós en su entierro y eterno descanso≤ esto en las instalaciones del panteón español, ubicado sobre el boulevard hidalgo.

Al momento de su entierro el llanto no se hizo esperar por parte de su familia, quienes aun no dan crédito a lo hechos y no asimilan la tragedia que están viviendo, un trio con melodías de despedida y se dejo escuchar el retumbar de los tambores de la banda de guerra dela escuela despidiendo a quien los acompaño por casi tres anos en la institución.

Como recordamos, la situación de riesgo se originó cuando elementos de la policía estatal iniciaron una persecución y enfrentamiento contra civiles armados, sobre las colonias Fuentes Sección Lomas, Cumbres, San José, Colonia Jardines Coloniales.

El alumno Jesús N, del tercer grado turno vespertino de la secundaria técnica número 60, ubicada en la Colonia Las Fuentes Sección Lomas se encontraba en el patio de la escuela junto a otros de sus compañeros conviviendo en las bancas de la cafetería, cuando una bala perdida le impacto por la espalda provocándole la muerte.

Al concluir la situación de riesgo no hubo delincuente abatidos, ni detenidos, ni decomisos de ningún tipo, solo una familia de bien consternada por estos lamentables hechos.

Peritos de la policía investigadora ministerial del estado realizaron el levantamiento de evidencias para poder determinar el tipo de arma que disparo el proyectil que segó la vida del menor y deslindar responsabilidades.