Dan de baja por ebrio y escandaloso a Subdirector de la Policía Ministerial del Estado…Más información en: http://respuestaenlinea.info/dan-de-baja-por-ebrio-y-escandaloso-a-subdirector-de-la-policia-ministerial/

Posted by Agencia Medios Informativos Internacionales y Nacionales on Wednesday, 9 May 2018