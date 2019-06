Dan a Emilio Lozoya suspensión definitiva de orden de captura

Mientras continúa la investigación en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, el ex director de Pemex no podrá ser detenido por la Fiscalía General de la República.

MÉXICO.- Una juez federal frenó la captura del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, contra quien existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual no es grave, por lo que no amerita prisión preventiva oficiosa.