Crean protesta en Palacio Nacional resultado de recortes laborales

Cerca de cien personas realizan un mitin frente a la entrada principal de Palacio Nacional, ante la ola de recortes que ha afectado principalmente a los trabajadores contratados por honorarios.

«Hemos impulsado una coordinación de trabajadores estatales, ante el plan de gobierno, la política de austeridad que busca a lo largo del sexenio el despido de más de 220 mil trabajadores, es decir, cuatro veces más que la extinta Luz y Fuerza del Centro».

«Y lo que venimos denunciando es que los más afectados son los trabajadores precarios que tienen contratos simulados como honorarios, outsourcing, servicios profesionales quienes están sufriendo las consecuencias de los recortes y de los despidos, siendo más del 60 por ciento mujeres», indicó Alejandra Sepúlveda, coordinadora de la campaña#QueremosTrabajoDigno.

Incluso, Sepúlveda denunció que hace unos días le notificaron el término de su contrato, lo que relaciona con su activismo político; sin embargo, debido a que está embarazada, la autoridad le propuso mantenerla mediante un interinato, con menor salario «y que tampoco me da estabilidad en el trabajo».

«El 3 de julio me anunciaron que ya me habían dado de baja en la nómina del DIF, ahora me proponen un lugar con menor salario. Así que hoy venimos a denunciar como cuando los trabajadores decidimos alzar la voz frente a esta precarización también se nos amedrenta con despidos».

En el mitin participan integrantes de la Nueva Central del Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), docentes de la sección 9 y 10 de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNTE), trabajadores estatales de Cultura, Bellas Artes, Antropología y del Instituto Mora.

«El llamado va hacia los trabajadores que vienen sufriendo los despidos, a los que todavía no se les toca, a que realicemos una coordinación contra los recortes», dijo.