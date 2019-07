Copa Oro incluirá la tecnología de VAR en sus próximas ediciones

El presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, aseguró que tabajarán para que la próxima edición de la Copa Oro tenga VAR. Lo anterior como respuesta a las críticas que han surgido por las malas decisiones arbitrales que han ocurrido a lo largo del torneo este año. Además, recordó que este año decidieron no utilizarlo porque los silbantes no estaban preparados para ello.

“Tomamos la decisión de que no se usara porque nos falta educación, porque el VAR no solo es ir a ver una televisión, es una educación para los árbitros. Solo tenemos dos ligas que lo tienen (el VAR), la Liga MX y la MLS. Pero en la próxima Copa Oro la vamos a tener, no es algo fácil, hay algunas complicaciones y por eso decidimos que no estamos listos” declaró.

El titular de la Concacaf enfatizó que los silbantes no tenían la preparación para el uso correcto de la tecnología del VAR. Por ello, y al ver los problemas que se han presentado en otros torneos, decidieron esperar y no utilizar la revisión este torneo. Sin embargo, consideró que están listos para en próximas ediciones implementar.

Las fallas arbitrales fueron una de las quejas que se presentaron este año en la Copa Oro, principalmente por parte de la Selección Mexicana. De hecho el director técnico del Tri,Gerardo Martino, manifestó al final del partido contra Costa Rica que era increíble que el torneo todavía no tuviera VAR.

El estratega argentino no fue el único que manifestó su inconformidad con el arbitraje. También en el duelo de los cuartos de final, el capitán Andrés Guardado lamentó las fallas de los silbante. Por ello, es que la Concacaf ya trabajará para que en un futuro la Copa Oro cuente con apoyo de la tecnología.