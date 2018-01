Contentos vecinos por el nuevo Centro Médico.

Vecinos de la colonia El Campanario, expresaron su agradecimiento al gobierno municipal por la construcción del nuevo Centro Médico, pues les acercaron los servicios de salud que tanta falta hacían en ese sector.

Los beneficiados manifestaron que antes tenían que trasladarse hasta la colonia La Fe para tener atención médica y en una emergencia era complicado.

“Estamos muy contentos y agradecidos porque era una necesidad que teníamos por años. Con este gran apoyo que el presidente Enrique Rivas nos ha traído ya no tendremos que ir tan lejos”, comentó Ana María Cantú Mota, vecina de El Campanario.

Por su parte, Mariney Gálvez manifestó que estaban muy abandonados por tratarse de una colonia que se ubica a las orillas de la ciudad. Razón por la cual, agradeció al gobierno municipal que los haya tomado en cuenta con la construcción de este Centro Médico pues ya no tendrán que ir hasta La Fe.

Candelaria Ramos expresó estar contenta por los servicios de salud al alcance de su familia.

“Nadie tiene la vida comprada y en cualquier momento nos enfermamos, ya no tendremos que ir hasta La Fe y eso es bastante ayuda, ahora depende de nosotros cuidarlo para tener servicio”, señaló la señora Ramos.

Iris Castellanos, refirió que este apoyo está muy bien pues en una emergencia tienen el servicio médico cerca, dijo que le llamó la atención que además de médico familiar, tiene un área de ginecología y otra para servicio dental.

“Teníamos años que nos apoyaban en nada, ahora con la llegada del presidente Enrique Rivas no ha ayudado bastante. Este edificio que construyeron nos trae un beneficio muy grande porque teníamos que salir hasta La Fe, y para los que no tenemos carro era más complicado, en una emergencia no teníamos nada al alcance.

Gracias al alcalde ya lo tenemos aquí, no defraudó la confianza que pusimos en él”, dijo con gran entusiasmo el señor José Luis Prieto.