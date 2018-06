CONFIRMA ROSY CORRO ACOSTA SU POPULARIDAD AL REUNIR EN CIERRE DE CAMPAÑA,MAS DE DOS MIL PERSONAS QUE APOYAN SU PROYECTO POLÍTICO.

MIGUEL ALEMÁN, TAM.- Con gran éxito cerró la tarde noche de ayer su campaña proselitista la candidata a la Presidencia Municipal por el Partido Acción Nacional Profesora Rosy Corro Acosta, al reunir en la plaza principal más de dos mil personas que fueron a respaldar su proyecto político, porque saben y están convencidos que su propuesta de campaña es la que mejor conviene a las familias de esta importante ciudad fronteriza.

La impresionante concentración en la plaza principal de habitantes del municipio, dejo muy en claro el trabajo proselitista realizado a lo largo y ancho de la ciudad, por la candidata a la alcaldía, que junto a su planilla y equipo de promotores, supieron ganarse el respaldo y apoyo de la ciudadanía, a la que le presentaron propuesta claras y transparentes que buscan mejorar la calidad de vida de las familias Miguelalemanences.

El evento del cierre de campaña de la candidata a la Presidencia Municipal Profesora Rosy Corro Acosta, estuvieron presentes la candidata a la diputación federal Juanita Sánchez y su suplente Diana Reyna Moreno, el presidente interino Doctor Jorge Sáenz, el diputado local Luis René Cantú Galván” Cachorro ,” y el ex presidente municipal biólogo Ramiro Cortez Barrera, entre otras distinguidas personalidades.

Cabe destacar la presencia del ex priísta Homero Ramírez, que al igual que el ex presidente municipal Ingeniero Alfonso Ramírez, vió en el proyecto político de la candidata Rosy Corro, la mejor opción para seguir gobernando Miguel Alemán, que en los próximos 3 años seguirá creciendo y fortaleciendo la obra pública y mejorando los servicios para beneficio de las familias del municipio.

La aspirante a la alcaldía Profesora Rosy Corro Acosta, agradeció a todos los presentes su apoyo y cariño recibido durante los 42 días de trabajo proselitista y dejó bien en claro que ” a Miguel Alemán, le esperan cosas muy buenas que fortalecerá los programas de salud, educación, deporte y que atraerá nuevas inversiones que vendrán a generar nuevas fuentes de empleo para fortalecer la economía y mejorar las condiciones de vida de las familias de esta puerta de la patria”

” No me vendo ni me doblo y juntos vamos por el triunfo con Ricardo Anaya a la Presidencia de la República, con Ismael García Cabeza de Vaca al Senado, con Juanita Sánchez a la diputación federal y con una servidora a la Presidencia Municipal, Por México al Frente, vamos a ganar este próximo primero de Julio” dijo emocionada la Profesora Rosy Corro.