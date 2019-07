Con Mini Ferias del Empleo promueve Gobierno Municipal la formalidad laboral.

Río Bravo, Tamaulipas.- El Gobierno Municipal de Río Bravo el cual dirige el alcalde Carlos Ulivarri López, a través del Departamento de Fomento Laboral, llevarón a cabo este jueves la instalación de un módulo denominado Mini Ferias del empleo donde la población desempleada puede acudir a solicitar trabajo.

Este módulo se ubica en la plaza Benito Juárez y forma parte de la Campaña Permanente de Apoyo a los Riobravenses.

En esta ocasión estuvo presente Pedro Damian Ibarra, Reclutador de Personal de Tornillazo, para ofertar diversos vacantes.

Menciono que «Para la ciudadanía es una ventaja trabajar en Río Bravo y no tener que ir hasta Reynosa no tener que madrugar y no tener que llegar de noche a su casa y es por eso que estamos aquí en esta mini feria del empleo para poder cubrir esas vacantes y cubrir esas necesidades de la gente de Río Bravo».

A través de la campaña Mini Ferias del Empleo, se brindan oportunidades laborales a los ciudadanos en busca de un ingreso formal.

Finalizo agradeciendo al gobierno municipal por este módulo y haber dado esa oportunidad para venir, todas las empresas podemos venir y ofertar nuestras vacantes y pues a la ciudadanía que verdaderamente tenga ganas de trabajar, que nos acompañe hay muchas empresas no solamente nosotros y podemos cumplir o podemos satisfacer esa necesidad de empleo».