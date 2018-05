Con mega estructura Gustavo Rico ganará el uno de julio.

Tenemos una mega estructura en esta zona política número 60 con los seccionales 1084 y 1085, más de cien jefas de manzana, la coordinadora Irma Denise Martínez Porras y amigos, compañeros de la CTM, vecinos y familiares que nos apoyan, aquí en la colonia Lampacitos, Gustavo Rico ganará con facilidad.

Julio Cesar Iruegas responsable político del sector que pertenece al distrito 09 donde Gustavo Rico es candidato a la diputación federal por el PRI, quien recorrió un gran sector acompañado por toda esa estructura, simpatizantes y sobre todo integrantes de la CTM encabezados por el licenciado Reynaldo Garza Elizondo.

El candidato Gustavo Rico saludó pidió el voto para él y toda la fórmula del PRI como lo es Pepe Meade para presidente de México, Serapio para alcalde y Yahleel Abdala senadora.

Queremos hacer bien las cosas, no soy responsable de la historia, pero sí de que no se repita nuevamente, vamos a legislar para ustedes y que ya no haya este mugrero en las calles enfermando a sus hijos, las aguas negras es un problema donde vamos a tener todo el apoyo de la federación con Pepe Meade como presidente-, les dijo Gustavo Rico.

Esto tiene que ser reciproco, nosotros votamos por ustedes y que recibiremos a cambio, a que obras se comprometen, cuestionaron los vecinos, -claro que tienen razón, por ello tanto Serapio Cantú Barragán como alcalde y Pepe Meade como presidente de la república mexicana, habrá beisbol con los “Broncos” infinidad de obras como el metrobus, y terminar con las aguas negras-, le explicaba Gustavo Rico.