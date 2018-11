Con más becas y más oportunidades de empleo, queremos alejar a niños y jóvenes a ser parte de la violencia.

Redacción: Este miércoles 28 de noviembre la alcaldesa de Reynosa la doctora Maki Ortiz estuvo presente en la segunda audiencia pública de la administración 2018-2021, la cual se llevó a cabo en la Escuela Primaria Eladio Zavala, ubicada en la avenida La Joya con Punta Arenas del Fraccionamiento Villas de la Joya.

Acompañada por su esposo, el presidente del Patronato del DIF-Reynosa, Carlos Luis Peña Garza, por la mayoría de los regidores y por funcionarios municipales, la doctora Maki Ortiz dijo estar agradecida por el apoyo de la ciudadanía para su reelección, que aunque falta mucho por hacer, ya se pueden palpar cambios y una mejora continua en la ciudad y en las colonias, con un bache menos, con una lámpara de alumbrado más, con rehabilitación de escuelas, más calles pavimentadas, con lo que se pretende llegar a tener la ciudad que todos merecemos. “Porque ya apareció el dinero y entonces eso ha hecho que hayamos hecho el programa de obras más grande en la historia de Reynosa y lo vamos a seguir haciendo” aseguro Maki Ortiz.

En este sector se han invertido en acciones y obras públicas más de 51 millones de pesos en la construcción y rehabilitación de aulas escolares, pavimentación hidráulica de las avenidas de más circulación vial, como la Punta Diamante, La calle Sauce, la calle Fresnos, La Emiliano Zapata, de las colonias La Joya, La Esperanza y Villas de Imac y la rehabilitación de la estación de bombeo de aguas residuales, entre otras.

Quedo también resuelto en el sector el problema de la recolección de basura, “Los lunes pasa el camión número 564, para que lo sepan muy bien cuando lo tengan que reportar, el conductor se llama Fidel Leyva, acuérdense que no necesitan dar propina, si les dan propina es porque ustedes quieren, pero no les pueden condicionar a que no se llevan la basura si nos les propina, inmediatamente saque su celular y grábenlo y me lo mandan, yo no tengo compromiso más que con ustedes, así que despedimos a cualquiera que no hace su trabajo como debe.” comento la alcaldesa Maki Ortiz.

Entre otras cosas menciono entender que la ciudadanía este harta por los problemas de inseguridad, que aunque este rubro le corresponde atender al estado y a la federación por no contar el municipio un policía municipal, sin embargo se trabaja con ellos de manera coordinada para todo lo que se necesite “Pero además la misión más importante que tenemos es el dar la oportunidades para que la gente no tenga necesidad de tomar esas decisiones de violencia, por eso es que aumentamos de 3 mil a 20 mil niños becados, por eso es que creamos la mayor cantidad de empleos que se crearon en Tamaulipas.”

La presidenta municipal señalo que en el nuevo presupuesto se seguirá avanzando ya que viene contemplado mucho proyecto de obra para la ciudad, como iluminar la ciudad con energía led, porque tienen más larga duración de vida útil y con menor gasto de energía eléctrica.