COMERCIANTES DEL TIANGUIS DE LA MODELO, SE COMPROMETEN A VOTAR POR MARIO RAMOS.

El candidato a la Diputación por el V Distrito de la coalición “Por México al Frente”, Mario Ramos Tamez, la mañana del sábado recorrió el tianguis de la colonia Unidad Modelo, donde recibió el compromiso de los comerciantes de con su voto llevarlo al Congreso.

“No es posible que en Victoria muchos profesionistas por la falta de oportunidades laborales, se encuentren vendiendo sus pertenencias para poder sobrevivir, debido a las malas políticas públicas implementadas desde la federación que no permiten la llegada de inversiones que generen fuentes de empleo dignas”.

Dijo que no es posible que en Victoria exista tanto abandono, donde muchos comerciantes se vean obligados a poner sus puestos en calles de tierra, con fugas de drenaje o las que están pavimentadas estén totalmente llenas de baches.

“Juntos somos una gran fuerza porque ahora somos Movimiento Ciudadano, unido con el PAN y el PRD, donde con su apoyo llegaremos al Congreso y buscaremos legislar que se otorguen apoyos especiales para la creación de micronegocios y mejorar las condiciones en que los comerciantes de los tianguis se encuentran trabajando”.

Comentó que así como trabajo duro en el Cabildo de Victoria, exigiendo cuentas claras del manejo de los recursos, así sabrá trabajar por el bien del V Distrito y por Tamaulipas.

“Somos la generación que no le fallará a Victoria y estamos comprometidos a sacar adelante, todo el rezago dejado por las administraciones priistas”.