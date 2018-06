Colonos prevé demanda penal contra Alfredo Ramírez Estrella.

Por Redacción

Vecinos de las colonias 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y la Unidad Obrera expresaron sentirse satisfechos por el cárcamo 10 que beneficia en la salubridad de 250 mil ciudadanos.

Sin embargo, y dentro de todo lo bueno que les significa el cárcamo, hay situaciones que les incomodan y específicamente que sus firmas hayan sido falsificadas por Alfredo Ramírez Estrella, mismo que presentó un documento en el cual señala supuesta inquietud de los colonos respecto al cárcamo 10.

En la calle Benito Juárez esquina con Simón de la Garza, de la colonia Nuevo Amanecer, la señora Alicia Estrada Luna dijo que antes esa calle era puro monte y aguas negras y pese a que tuvieron muchos años sin servicio de drenaje, fue en la presente administración municipal 2016-2018 que por fin tuvieron un servicio de drenaje gracias al cárcamo 10.

“Ahora contamos con un servicio que nunca tuvimos y este beneficio no hay manera de cómo agradecerlo, estamos satisfechos con el cárcamo 10”, dijo la señora Estrada Luna.

Otra de las vecinas dijo que antes la entrada a la Unidad Obrera era un encharcamiento, un lago difícil de pasar y, en son de broma, agregó que lo cruzaban “en lancha”.

Añadió también que fue en esta administración gubernamental en que ven a las cuadrillas de limpieza trabajando en sus sectores.

La señora Esmeralda Márquez, de la 16 de Septiembre, dijo que antes de hacerse una publicación, debe investigarse bien, acudir al lugar de los hechos para verificar si lo que se dice es cierto.

El caso de la señora Bernabé Mendiola Ángeles es inquietante, porque ella prevé una demanda en contra del señor Alfredo Ramírez Estrella por la falsificación de su firma… el caso es que la señora Mendiola Ángeles ¡No tiene firma! Incluso en su credencial de elector, la cual mostró para validar lo que aseguró, mostró el reverso de su credencial del INE sin firma y enseñó a la vez el documento en donde supuestamente aparece su firma… el mismo documento que Alfredo Ramírez Estrella dio a conocer en una rueda de prensa este jueves por la mañana.

Esta misma situación, de falsificación de firma de ciudadanos, se hizo también con la señora Irma Francisco, quien aseguró que la firma del documento ¡no es la suya! El documento es el que señala que el cárcamo 10 no funciona bien.

Las vecinas afirman que si en verdad son un equipo, pero un equipo de trabajo para el bien y que ellas no participan con él (Alfredo Ramírez Estrella).