Ciudadanos califican como excelente la participación de  Servando López Moreno.  

Candidatos a la Presidencia Municipal de Miguel Alemán Tamaulipas participan en el Primer Foro Electoral de los Sectores Productivos por una Función Pública más Eficiente.

Para la gran mayoría de los asistentes la noche se la llevó el candidato del PRI, Servando López Moreno al calificar como excelente su participación, “Sin duda alguna nuestro candidato presentó las mejores propuestas en todos los ámbitos: Educación, Salud, Seguridad, Infraestructura y Desarrollo Económico!! También manifestó un total dominio y conocimiento de todos los temas!!! Nuestro candidato el más preparado y con experiencia!!! Con SERVANDO vamos al triunfo!”

DESARROLLO ECONÓMICO

Servando López Moreno en su primer turno ante el podium afirmó que el tema principal que ha recogido en su interacción con la ciudadanía en sus recorridos, es la demanda de seguridad pública y el empleo.

“En el caso particular de desarrollo económico, yo creo que es el tema principal de acuerdo a las demandas ciudadanas a lo o que hemos recogido en las colonias en los recorridos que hemos hecho, a través de las encuestas que hemos mandado hacer, nos damos cuenta que la gente en Miguel Alemán quiere empleo, quiere trabajo, quiere inversión, ese es la demanda principal conjuntamente con la demanda inseguridad pública”

Se comprometió a generar las condiciones para que haya inversión foránea pero también inversión local.

“Buscaremos equilibrios entre quién viene de afuera a querer generar empleo, tener las condiciones para poder que se establezcan dando incentivos, dando facilidades, pero también por otro lado incentivar al empresario local a través de financiamiento”

EDUCACIÓN

Servando López Moreno afirmó que cree firmemente que la educación es el motor para que haya justicia, haya igualdad, haya crecimiento económico, haya bienestar social.

Mencionó que Miguel Alemán cuenta con todos los niveles educativos desde preescolar hasta universidad, pero se debe de tener mayor coordinación con todas las unidades y escuelas técnicas para ir formando profesionales en las ramas que son las que requiere la modernidad.



“Estamos enclavados en la Cuenca de Burgos, viene mucho a través de la reforma energética,viene mucho movimiento de las empresas gaseras en los próximos años y no veo en las universidades de Miguel Alemán, en las carreras técnicas que se estén preparando a los jóvenes para enfrentar los retos del presente y del mañana, si queremos que nuestros jóvenes sean parte de esta modernidad de este desarrollo económico que se viene necesitamos preparamos, necesitamos certificarlos, en materia energética, la agroindustria, la ganadería, la agricultura y la prestación de servicios que son los pilares de la economía de Miguel Alemán, yo como presidente municipal voy hacer sinergia como las unidades, con las escuelas técnicas para lograrlo y enfrentar los retos del presente y del mañana.”

SEGURIDAD

Servando López Moreno señaló que desde hace ocho años se ha vivido muy fuerte el tema de inseguridad y que ha generado muchos problemas sociales y económicos, esto se agravó más desde la desaparición de la policía preventiva, que se ha generado mucha laguna, mucha incertidumbre en cuanto a que corporación le compete o no la prevención, la persecución, el combate a los delitos tanto del fuero común, federal, así como la prevención de los mismos, eso a provocado más inseguridad.

“Yo como presidente municipal lo que voy hacer en base a la ley porque así lo dice el artículo 21 constitucional, la seguridad pública corresponde a los tres órdenes de gobierno y como municipio vamos a coordinar los esfuerzos con la marina, con el ejército, con la policía estatal, con tránsito y con todo lo que tenga que ver en el tema para brindar precisamente seguridad a nuestra gente, pero también brindar certeza, con equilibrio entre la protección a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley por parte de todas las corporaciones de seguridad, tenemos que generar inversión, tenemos que generar turismos, tenemos que generar paz y bienestar para nuestra gente y eso se puede lograr si hay una verdadera coordinación con todos los cuerpos de seguridad y eso lo voy hacer yo como presidente municipal.”



SALUD



En el tema final de salud el candidato priísta Servando López Moreno dijo que se pensaría que con la infraestructura que tenemos estaríamos muy bien aquí en Miguel Alemán, tenemos un hospital del seguro social, tenemos un hospital regional, pero no es así desafortunadamente muchos derechohabientes que van al seguro social tienen que ser canalizados por cualquier cosa a Reynosa o a la ciudad de Monterrey, porque no se cuenta con la infraestructura, ni con el medicamento, ni con el equipamiento necesario para cumplir con los derechohabientes.



“Voy a ser un gestor para que en el hospital del seguro social tengan realmente el equipamiento, tengan realmente el medicamento y el personal adecuado para cumplir con los derechohabientes de aquí de Miguel Alemán y de la región, eso es en cuanto al seguro social, en cuanto al hospital regional vamos a buscar que se eleve nuevamente a hospital regional y no como está actualmente que es un centro de salud, vamos a buscar que esté bien equipado, vamos a buscar que tengan medicamento, personal capacitado, que haya buen atención, que no tenga porque nuestra gente ser trasladada a otras ciudades cuando tenemos aquí la infraestructura necesaria para cumplir con nuestras gente, yo estoy proponiendo volver a hacer un convenio con el Hospital Universitario para poder trasladar y mover nuestra gente a Monterrey en casos graves de vida, cosas que no debe de ser así cuando tenemos dos hospitales, voy a comprar dos unidades para que de manera gratuita llevar a la gente y traerla sin que les cueste ningún cinco.”



En su turno de conclusión y despedida Servando López Moreno agradeció la oportunidad de participar en el foro.



“Yo quiero de corazón, pero también por obligación legal voy hacer un gobierno muy transparente,un gobierno muy honesto, un gobierno con rendición de cuentas, un gobierno muy eficaz, para dar certeza a la comunidad en cuanto las obras se hagan de calidad y se hagan de acuerdo a lo que la gente quiere, no solo que el presidente quiera.”

Durante su administración como presidente municipal manifestó que en su gobierno otorgará muchas becas y será un gobierno muy cercano a la gente.

“Vamos a hacer un gobierno que cumpla en todos los sentidos en materia de salud, el deporte, en educación, en seguridad, en la inversión, cumpliremos con los jóvenes al crear las oportunidades para que tengan la oportunidad de estudiar y trabajar, un gobierno que se distinga por tener gente muy humana, muy capaz y muy comprometida con la sociedad, con funcionarios que den la cara y resultados a la ciudadanía, un gobierno descentralizado para que los funcionarios de primer nivel le responden de forma inmediata a la gente.

Finalizó su participación ratificando que su administración trabajará con transparencia y rendición de cuentas.