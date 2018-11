Causará frente frío número 10 descenso en la temperatura.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos, del Gobierno Municipal de Reynosa, informa a la población en general que el frente frío número 10 que ingresará a nuestra ciudad esta tarde de lunes 12 de noviembre causará un notable descenso en la temperatura con máxima de 14 Centígrados y mínima de 2 grados Celsius.

Condiciones similares se esperan para los días martes y miércoles, por lo cual es de suma importancia tomar las siguientes recomendaciones para cuidar su salud:

-Abrigarse con ropa gruesa.

-Proteger su rostro del viento con alguna prenda.

-No sobrecargar los contactos eléctricos en el hogar.

-Tener el calentador fuera del alcance de niños y muebles.

-Apagar los calentadores durante la noche.

-Apagar o desconectar durante la noche las luces interiores o navideñas que se instalen.

-Apagar las fogatas cuando ya no las use.

-No usar carbón o leña como calentador dentro de la casa.

-No utilizar estufas a modo de calentador.

-Proteger a las mascotas.

Instruye Alcaldesa a PCyB a continuar Operativo

La alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez instruyó a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos a continuar con el Operativo para salvaguardar a indigentes y personas en extrema necesidad y sean trasladadas a un albergue donde se les proporcione cama, ropa limpia y alimentos.

Para colaborar a la protección de personas sin hogar o quienes viven en condiciones precarias, la Alcaldesa pone a disposición de toda la población los números telefónicos de Protección Civil,

955-0010, 955-0011, 955-7020 y el Número de Emergencias 911, donde se reciben reportes las 24 horas.