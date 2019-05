Carretoneros piden ayuda para adquirir unidades motrices

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas. – A unos días que de que a un grupo de carretoneros se les retiraran los caballos que usaban para jalar sus unidades por estar en condiciones de desnutrición y maltrato, una comisión de este grupo de trabajadores acudió a las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas para dialogar con el secretario de este departamento y con el encargado del despacho de la Dirección de Ecología, a fin de pedir ayuda para adquirir las unidades motrices con las que se les pide reemplazar a sus animales.

Porfirio Herrera, quien dio voz a sus compañeros, argumentó que están dispuestos al cambio siempre y cuando se les apoye económicamente tanto para la compra de camionetas como con el pago de placas y licencia.

“Estamos en la mejor disposición, pero siempre y cuando como gobierno nos apoyen, que nos ayuden a ayudarles; si quieren que nos regularicemos y cambiemos carretón a camioneta que nos apoyen, no podemos cambiar a una camioneta que tengamos que pagarle placas, que tengamos que tener una licencia, que nos ayuden con todo eso”.

Añadió: “Traemos un caballo que lo podemos mantener con 80 o 100 pesos diarios, una camioneta de pura gasolina 200 o más”.

Aseveró que no todos cuentan con la capacidad económica para hacer esta transición por su propia cuenta por lo que de ser sacados de circulación se quedarían sin su principal fuente de sustento, y sin la posibilidad de buscar otro empleo dado que una parte importante de estos trabajadores no saben leer ni escribir, o no cuentan con nivel académico suficiente.

“Al querer que nosotros demos ese cambio tan drástico vamos a dejar a mucha gente sin comer, porque no van a poder, personas de la tercera edad, jóvenes que pueden desempeñar este trabajo pero al quitarlos de aquí a donde van a ir a dar, hay otros que no saben ni leer ni escribir, que van a hacer”.

El oficio de los carretoneros fue recibido por Eduardo López Arias Secretario de Obras Públicas y Laurencio Lerma Ramos encargado del despacho de la Dirección de Ecología; este será canalizado a las autoridades correspondientes para que determinen que acción concierne, dado que Ecología cuenta con la facultad de elaborar proyectos, pero no cuenta con recursos propios.

Cabe recordar que el proyecto del Ayuntamiento contempla que a partir del primero de octubre ya no se utilice a animales para realizar el servicio de recolección de basura por particulares.