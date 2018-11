Carlos Ulivarri gestionará apoyos para población vulnerable

Este viernes, se llevó a cabo la entrega de recursos por parte del programa 65 y más, dónde 375 abuelitos, de los ejidos Mario Sousa, Nueva Independencia, La Unión, La Patria, Santa Apolonia, La Zacatecana y Atizapán De Zaragoza, recibieron el último apoyo bimestral del año por la cantidad de mil 160 pesos.

El Gobierno Municipal que encabeza el Lic. Carlos R. Ulivarri López, trabaja de la mano con las dependencias federales y estatales, a fin de aterrizar los apoyos sociales a la gente que realmente lo necesita.



De cara al cambio de Gobierno Federal, el Presidente Municipal, Carlos Ulivarri López, hizo el compromiso de gestionar ante las instancias correspondientes, el que se mantengan los programas que tanto han beneficiado a la población vulnerable o al menos, que se contemplen esquemas similares.



“Tenemos que estar muy atentos de que se mantenga este programa, no creo que se vaya a quitar, tal vez se cambiará de nombre, pero tiene que seguir y a lo mejor viene con más beneficios, esa es ya la gestión que tenemos que realizar tanto municipio como la federación, trabajando unidos y no voy a cesar, hasta que no sigamos con este mismo programa o algo similar, para que ustedes se vean beneficiados” señaló el mandatario.



Desde el inicio de su administración, el Lic. Carlos R. Ulivarri López, se ha preocupado por estar cerca de las comunidades rurales, a fin de atender las necesidades de este sector y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.