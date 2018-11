Carlos R. Ulivarri López celebra con habitantes del Ejido la Conquista Campesina su 67 aniversario.

Carlos R. Ulivarri López, presidente municipal de Río Bravo, convivió con habitantes del Ejido Conquista Campesina, con motivo de la celebración del 67 aniversario de esta comunidad y les hizo un llamado a trabajar en unidad para mejorar las condiciones de vida de las áreas rurales.



“Si nos unimos todos es como vamos a poder sacar adelante a nuestra comunidad, pero tenemos que hacerlo en unidad, por que si trabajamos cada quien por su lado no podremos avanzar, no miremos partidos políticos, que no se enojen si está un color o está el otro, ya despertamos y ya pongámonos a trabajar, eso es lo que tenemos que hacer todos” invitó el mandatario.

Cálidamente, las familias de este sector recibieron al Alcalde, quien llegó acompañado de los regidores Inés Andrea Fernández Aviña, San Juanita González Villarreal, José García Martínez, María De Jesús Mar Padilla, Sinhue Bolaños Solís y Martha Escalón Martínez, así como el Director de Desarrollo Rural, Frenando Gómez Gómez.



Antes de despedirse el Presidente Municipal, Carlos R. Ulivarri López, hizo el compromiso con los habitantes, de trabajar a la brevedad en la rehabilitación de los accesos a la Conquista Campesina.