Brindará Jaime Hinojosa atención a víctimas damnificadas por la violencia.

“Crearemos una coordinación municipal donde atendamos a los familiares que han sufrido daños colaterales de una guerra que no es de nosotros.

Es por eso que nosotros queremos que todas las personas que han sufrido la pérdida de un familiar sean escuchados y atendidos directamente desde la presidencia municipal para poder llevar una ayuda y un respaldo a nivel estatal y federal y que desde aquí donde está el problema hagamos que se sientan respaldados, daremos ayuda psicológica, ayuda jurídica y los respaldaremos con ayuda de la fe. Todo esto va a ser por el bien de Miguel Alemán.

Haremos un padrón de personas afectadas y los respaldaremos en todo momento para que no se sientan rezagados o simplemente no tomados en cuenta por el temor a lo que esto lleve.

Nosotros no venimos a buscar culpables, nosotros venimos a brindar ayuda a los familiares, a decirles que en la presidencia municipal la cual estaremos encabezando estaremos al pendiente de cada uno de esos niños, madres de familia, padres que realmente ocupan que les brindemos una mano, en ese sentido recalco, necesitamos restablecer el tejido social de Miguel Alemán y para ello enfocarnos en donde están los problemas reales, hay que ser honestos, ya no podemos venir a hacer promesas ustedes saben que las promesa se las lleva el viento, tenemos que trabajar y hacer propuestas reales, propuestas que nos ayuden a ser un mejor Miguel Alemán juntos.

La coordinación municipal de atención a víctimas de la violencia estará en manos de una mujer que ha sufrido en carne propia los daños colaterales derivados de un hecho violento como es la desaparición de su hijo.