Avión de pasajeros se despista al aterrizar en Turquía.

MÉXICO. Un Boeing 737-800 de la compañía aérea Pegasus Airlines se ha despistado durante el aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad turca de Trebisonda y terminó a orillas del mar Negro. El avión partió desde Ankara con 162 pasajeros a bordo. Se han reportado heridos leves.

UPDATE The Boeing 737 on flight #PC8622 slid downhill towards the Black Sea, only minor injuries reported https://t.co/FxSCHKtvs6 pic.twitter.com/UKfw9t2f7A

