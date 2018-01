VIDEO: Autoridades de Tamaulipas continúa con la búsqueda de la familia desaparecida.

Secuestran a familia de seis integrantes en Tamaulipas Secuestran a familia de seis integrantes en Tamaulipas. Posted by Respuesta en Linea on Tuesday, January 9, 2018

Autoridades de Tamaulipas continúa con la búsqueda de la familia desaparecida. Autoridades de Tamaulipas continúa con la búsqueda de la familia desaparecida. Posted by Respuesta en Linea on Tuesday, January 9, 2018

En base a evidencias fehacientes, fotográficas y demás pruebas que forman parte de las indagatorias, las autoridades ministeriales han descartado por completo que la familia conformada por 6 integrantes que aún se encuentra sin poder ser localizada, haya desaparecido justo en esta región o dentro de su jurisdicción, logrando comprobarse que su privación ilegal de la libertad habría ocurrido sobre la carretera Monterrey-Nvo. Laredo y aproximadamente en los límites del estado, justo un poco antes de llegar a aquella ciudad fronteriza.

Lo anterior se logró establecer extraoficialmente y a pesar del gran hermetismo que guardan las autoridades ministeriales sobre el caso, a fin de no entorpecer las pesquisas, pues confirmaron que ellos no han revelado ningún detalle a los medios de comunicación, toda vez que un conocido abogado habría sido quien divulgó los pormenores del caso, así como las fotografías de la familia y de la unidad en la que viajaban, poniendo incluso en riesgo el curso de la investigación, así como la operación de búsqueda y localización que fuera emprendida desde la tarde-noche del pasado viernes por un grupo de agentes investigadores de la UGI, siendo apoyados por policías estatales “Fuerza Tamaulipas”, policías federales y elementos militares que incursionaron en la vecina población de Cd. Mier.

De igual forma, los agentes investigadores también recorrieron un buen tramo de la carretera Monterrey-Cd. Mier, peinando toda el área despoblada, sobre todo las inmediaciones de los límites del estado, donde se presumía en un principio que habrían ocurrido los hechos, pues uno de los jóvenes se habría tomado una foto en la diadema de la división de estados para luego publicarla en las redes, haciendo alusión a que ya habían llegado al territorio tamaulipeco; sin embargo, se pudo comprobar que la foto corresponde a la diadema localizada cerca de Nvo. Laredo, Tam., donde habrían sido interceptados cuando viajaban a bordo de una camioneta Saturn, color guinda, modelo 2008 y con placas de circulación 879-TRJ3, fronterizas del estado de Tamaulipas, de donde fueron bajados con intención de ser revisados por civiles armados de un grupo delincuencial que opera en esa zona.

Esto último, trascendió en base a un mensaje que el mismo joven integrante de la familia, le estuvo enviando a su novia, a quien le dijo que ya no insistiera más, pues en esos momentos iban a ser revisados por presuntos delincuentes; sin embargo, ya no llegaron a su destino, ni tampoco se supo nada más de ellos.

Los hechos se registraron desde la tarde del pasado miércoles, por lo que al cumplirse 24 horas de no saber nada de ellos, una familiar acudió el jueves ante la Agencia del Ministerio Público de Cd. Mier, donde interpuso la formal denuncia para reportar la desaparición del matrimonio conformado por el señor Cesáreo Segura Terán y la señora Martha Elena González Ramos, de 39 y 38 años de edad; así como de sus hijos Juan Miguel, Guadalupe, María del Carmen y Dulce Elena Segura González, de 18, 17, 15 y 14 años, respectivamente.

SOLICITAN APOYO E INTERVENCION DE LA PGJE EN NVO. LAREDO

Por último, fuentes fidedignas revelaron que las autoridades de la PGJE y agentes investigadores, solicitarán vía exhorto del apoyo e intervención de sus homólogos para poder continuar con las investigaciones del caso, así como con las labores de búsqueda y localización en aquella región fronteriza en donde sí habrían ocurrido los hechos.